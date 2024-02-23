朱茵黃智雯散發魅力　薛凱琪艷壓米蘭時裝周

藝人薛凱琪(Fiona)近年主力於內地發展，不過其樣貎的蛻變及妝容變化就不時成為網民熱話。Fiona現時正於米蘭出席時裝周活動，日前看騷時同坐的還有藝人朱茵及黃智雯。到埗米蘭後她即周圍閒逛，一身輕便服及以淡妝示人的她，被網民大讚充滿少女感。

另外，未知是否之前於內地出席活動時，以一身青黃色服裝配以綠色眼影的Fiona被網民狠批妝容走火入魔，今次她前往看時裝騷時，她以簡單妝容及黑色一字膊套裝出現，大方得體。看騷時她與前輩朱茵及黃智雯坐第一排，期間更與朱茵不停交談，更研究對方的高踭鞋呢！

現場所見，Fiona甫見朱茵亦上前擁抱，更如粉絲般指對方的作品也有觀賞，氹得朱茵開心不已，朱茵更指望日後有機會質對方合作。而於活動上，Fiona大晒流利英語受訪，不過卻不欲看回受訪片段，還怕醜表示:「我唔想聽返自己把聲，不過講英文時把聲比較低音。」接著更以唱兒歌來放鬆心情。

Fiona接受東網訪問時，直言今次行程非常趕急:「喺飛機瞓咗一晚，之後到步後睇完騷即走，因為要即刻飛去第二度做嘢，好在中間都有幾個鐘頭，可以同團隊行吓街同食嘢，米蘭天氣好好，行街好舒服，我仲有見到啲Fans，同佢哋影咗相同祝佢哋新年快樂，希望下次可以有機會留耐啲時間啦!但都好開心睇到個騷，好好睇，啲衫好靚。」