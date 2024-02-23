麥浚龍開騷獲4大影帝聲演撐場　激罕流下男兒淚

歌手麥浚龍（Juno）與一眾歌手嘉賓，包括廿四味及王嘉儀等，昨晚假亞博舉行《金榜題名project_mayhem• an urban fantasy by Juno mak 》音樂會。今次演出由Juno寫下劇本，以社團人士及江湖事為背景，貫穿整個騷，對白及歌詞更瘋狂爆粗，相當踩界，並邀得古天樂、梁家輝、林家棟及張家輝四大影帝加入聲演，獲約6000粉絲入場力撐，全場氣氛高漲。

結尾時手執煙蒂的Juno唱出《我們的末日》，背幕打出「Davy Chan 音容宛在」語句，一眾演出歌手於台上默哀，以紀念LMF成員大飛去年8月因病辭世，期間Juno表現激動，忍不住流下男兒淚，場面感人。事後Juno受訪表示：「去年7月我決定搞呢個騷，第一個邀請嘅嘉賓就係大飛，後來佢同我講身體唔舒服，要幾個月時間休息，如果好返就會參加，點知佢走咗，所以我好想做一個環節向佢致敬！《我們的末日》係佢為我寫嘅歌，綵排期間我好想避開唱，因為會諗起我哋以往合作嘅時光。」

對於今次開騷整體表現，Juno坦言尚算滿意，不過由於綵排時已放盡，有份演出的歌手相繼生病：「兩日前開始，我把聲都愈嚟愈沉，日日綵排都唱足6、7個鐘。頭先唱《金剛圈》嘅時候，因為著住件絲絨西裝，真係熱到天旋地轉有啲頭暈，都見到台下有啲觀眾唔舒服。」至於part 2問題，Juno表示有單位斟他們巡唱，不過礙於已有其他工作計劃，故未必成事，目前想先稍作休息。當問到會否將劇本拍成電影，他則答說：「都有人問我，佢本身已經係一個電影劇本，所以絕對有呢個可能，但未認真坐低傾囉。」