日系燒肉串燒　刁鑽惹味

日本菜的菜系和風格多樣化，乍暖寒又潮濕，最好揀選熱辣辣又香口的菜式，刁鑽的燒烏，以及散發肉香和油香的燒肉，都令人食指大動。

燒鳥內臟

日本燒鳥一向出色，雞隻不同部位都用到盡。上環日本精品串燒料理專門店於即日至3月31日推出13道菜的三黃雞內臟燒廚師發辦菜單，師傅會按每日食材供應而決定菜單，除平常吃到的雞心、雞腸和雞肝外，還有機會品嘗到雞大動脈、雞甲狀腺、雞喉嚨、雞子、雞提燈、雞腳筋和雞橫膈膜等部位。此外，菜單還有季節沙律、和風煮物、雞湯稻庭烏冬和精選甜品，配生啤享用最好不過。同時間，餐廳新推逢星期二至星期日的歡樂時光優惠，客人於下午4時至7時點選任何酒精類飲品，可無限享用4款和式小食。

去外太星食燒肉

杳港人對宇宙有很多幻想，以外星人作主題的燒肉店剛於將軍澳開設分店，分店讓客人有身處宇宙星球的氣氛，更特吭和外星人有關的互動遊戲，投入度更高。燒肉店主打性價比高的燒肉套餐，選用日本牛五花、宮崎A5和牛肉眼蓋等高級食材外，分店亦有全新菜單，日本宮崎黑毛和牛關東煮二食，和牛先以關西風醬汁烹煮，入口即溶，還配有時令蔬菜享用，層次豐富又美味。客人亦可選擇親民價的Prime Grade牛五花時令蔬菜套餐，感受日式風味。

日韓「蠔」食

去燒肉店，除了高質肉食，其實還有很多食材選擇。即日至3月31日，佐賀燒肉谷會舉行日韓「蠔」情生蠔祭，日本兵庫縣生蠔體形較大、肉質飽滿，甘甜爽口而富礦物味。韓國統營市生蠔肥大飽滿、爽口彈牙。吃時配特別調製的明太子、檸檬蠔汁、清酒或韓式辛辣醬，風味各有不同。推廣期間，客人惠顧Lv3或以上級別套餐，可無限追加生蠔及醬汁，惠顧Lv1或Lv2級別套餐滿指定金額，並讚好餐廳社交平台，可獲贈日韓珍蠔盛宴1份。