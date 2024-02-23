黃宗澤平民拉麵店被捕獲　衫袖披線頭獲讚慳家

藝人黃宗澤（Bosco）近年電視、電影雙線發展，憑電影《紮職2》和電視劇《疊影狙擊》於內地人氣急升，成功在《萬千星輝頒獎典禮2023》，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮膺「大灣區視帝」，人氣一時無兩。

吸金力強的他出名愛投資物業和做生意，獲封鑽石級筍盤的他，在香港、內地及東南亞都有物業，包括於東南亞已分別買下八、九間物業、3個沙田銀禧花園單位，保守估計身家逾億。雖然財力雄厚，但私底下生活低調節儉的他，日前被內地網民在香港巧遇並成功合照，見他現身平民日式拉麵店，相中黃宗澤沒有化妝，一身簡約的運動風打扮，頭戴棒球帽並以黑色底綠色間風褸現身，不過，有眼利網民卻發現：「黃宗澤的衣服上也有線頭。」驚嘆他如此慳家貼地。

該網民大讚黃宗澤帥氣和友善：「今天中午去吃拉麵，為了坐能看海的位置特意等了一會兒，剛吃上拉麵，昕姐告訴我黃宗澤向他走過來還笑了一下，我不信，還偷偷跑去向店員確認是不是Bosco，店員點個頭，我立馬拉上正在吃麵的女兒，跑去要合照，本人真的超級帥、超級nice！真是幸運的一天！ ！」