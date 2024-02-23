昨宣布同老公離婚！黃靜茵爆Seed鬧網民：我有錢過佢1000倍

去年參演韓劇《7人的逃脫》的39歲女星黃靜茵，昨日（22日）透過事務所宣布正與結婚8年的職業高爾夫球選手出身的企業家李英敦展開離婚訴訟，兩人曾於2020年鬧離婚，但於1年後和好，前年再誕下次子，未料最後仍難逃離婚的命運。

離婚的消息傳出後，大批粉絲在黃靜茵的社交網為她打氣，但亦有部分網民留惡評，有人說：「我理解英敦哥，老實說有能力和有錢的男人，不會滿足於一個女人，如果你不能理解有錢的男人有外遇，當初就不應該跟他交往。」黃靜茵即嬲爆回覆說：「你看點書吧，有時間寫這種評論，不如去賺錢」、「我比他有錢1000倍，那我賺錢比較多，我更了不起，就應該是我有外遇吧。」

有網民說：「孩子們犯了甚麼罪？原諒他吧。」黃靜茵便回覆道：「我又犯了甚麼罪呢？」、「我是因為知道他會出軌而跟他交往嗎？就是因為不知道才跟他在一起，這就是人生。」、「我已經忍過一次了，是出生以來第一次容忍」。

另外，《7人的逃脫》第2季將於3月29日啟播，電視台今日（23日）公開劇本圍讀當日的照片，消息指黃靜茵在辦理離婚時亦正在拍攝劇集，她在拍攝現場十分開朗，完全沒有表露出有心事的樣子，十分專業。