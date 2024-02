前港姐朱智賢去年約滿離巢後,向外闖作多方面發展。感情生活方面相當如意,早前獲男友謝東閔激罕分享合照,十分恩愛。不過,日前她透過社交網分享片段,見她身穿粉紅色球衣,「無下裝」打扮晒出白滑美腿,相當養眼。她更做撒嬌表情並表示:「Babe, I can be anything you want me to be.(寶貝,我可以成為你想我為你做的人)成為的任何人)」。

語畢,鏡頭外獲疑似謝東閔出手掌摑她的嘴,一把男聲表示:「Be Quite(安靜)。」命令她收聲。突如奇來的一掌令朱智賢措手不及,只有對着鏡頭尷尬地笑。片段曝光後,好友江嘉敏亦看不過眼留言:「真係想死喎條友,好大力喎!」