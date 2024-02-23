朱千雪懷胎7個月　腳踏3吋高踭鞋唔敢上磅

前港姐朱千雪（Tracy)今日現身BB展，透露下周便7個月身孕，肚子又圓又大，笑言已不敢上磅，但仍貪靚穿起3吋高跟鞋，不過健步如飛，精神不錯，但未有透露今胎是仔定女，認為仔女也是自己的情人，指老公是兩兄弟，她屋企是3姊妹，對他們來說，仔女都無所謂。她開心表示很享受懷孕過程，尤其今日可以跟膓中寶寶一同開工，感覺好似有人全天候陪着自己，為她打氣。她又指BB好腳頭，工作排到年尾，預產期在5月，她會一直工作至4月，生BB後7月便立即復工，繼續做律師和大學導師的工作。她稱：「其實我唔想做在職媽咪，因為我媽媽都係家庭主婦，但有工作又好開心，多姿多彩。」自言是時間分配達人，緊要事會優先處理，期待父母趕快來港，將來BB出世有父母和工人姐姐幫忙，她便可放心返工。

提到懷孕期間有不少烏龍事，「我有咗之後好易肚餓，有時都分唔清係肚餓打鼓定胎動，哈哈！老公怕我忙到會餓親裏面嗰個。」自己好注重營養，不敢亂吃垃圾食物，懷孕初期特別驚青，BB無論動或不動都緊張，試過驚到喊，有點焦慮，她笑謂：「有次上庭着住西褲，覺得BB冇郁，驁箍住BB、驚到喊，想即刻去睇醫生，老公安慰叫我唔使咁緊張，不過之後唔敢着褲改着裙。」她亦稱只是喊過一次，有疑問就會問有生B經驗的好友岑杏賢，問會否好將懷孕經驗傳授給好友湯洛雯？她笑說：「我仲未生，不過佢都定時定候問住我點，有冇唔舒服，（靚湯都想生？）唔知，我搞掂自己先啦！懷孕過程畀我想中緊張，一關一關咁過。」