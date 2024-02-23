Halcyon 4+2門概念　邊行車邊充電

智能手機可以無線充電，未來的電動車一樣可以，仲能夠邊行車邊充電，說的是一種名為動態無線電力傳輸技術（Dynamic Wireless Power Transfer，簡稱DWPT）。佳士拿（Chrysler）最近發表的4+2門純電概念車Halcyon便應用了此技術，只要行駛在鋪設了無線充電系統的道路上即可邊行邊充。

動態無線電力傳輸技術

DWPT動態無線電力傳輸技術透過於瀝青路面下裝設線圈系統，只要配備特殊接收器的車輛駛過，便可將能量無線傳輸至車上電池，大大節省旅途中搵充電站、排隊及等待充電的時間。最重要是其充電效率跟快速充電站相若，所產的磁場強度對車上乘客亦沒有影響。至於全新發布的Halcyon，以800V STLA Large電動化平台構建，車載不含鎳、鈷或錳的新型鋰硫電池，重量更輕之餘，能量密度更高，更具成本效益及可持續性。據廠方表示，其碳足迹將比現時同類最佳電池低60%之多；同時宣布將於明年，即品牌誕生100周年，推出旗下首款純電動車，並計劃於2028年轉型為全電動車品牌。

回收物料具可持續性

Halcyon展示出品牌的創新設計、智能出行和可持續未來。獨特的銀色車身以回收金屬製成，車體更採用低趴及斜背等跑格設計，車身離地距僅約101mm，並透過全方位空氣動力學手段，包括加入前氣簾、兩側空氣動力板、纖薄的鏡頭式電子側鏡、生物識別門鎖等，配合主動式空氣擴散器、尾擾流板、空氣懸掛等，提升空氣動力學性能和續航表現。有別於傳統汽車，它採用進一步往車頭延伸的大型擋風玻璃，變相拉長了駕駛艙；與之相連的玻璃車頂採用蝴蝶鉸鏈式打開設計，加埋兩側對開車門，隨時變出寬敞進出空間。車廂更是充滿未來感，95%鋪陳屬可持續物料，像地台板木材具可追溯性；軚環、椅背、門檻的廠徽裝飾均由回收CD製成；白色絨面革有73%來自回收PET膠樽；布料更是100%再生Mélange Heather聚酯纖維。

AI虛擬助理先進科技

車載第4級自動駕駛系統、生物識別系統及AI虛擬助理等先進智能科技。當中AI虛擬助理能透過連接手機甚至智能家居，獲取你的日程表、最舒適溫度等，作出個人化偏好的遠端設定。當走近車身時，生物識別系統便會啟動，伴隨LED照明及歡迎聲效等，前輪拱後方的空氣動力板上翼形廠徽還會顯示出充電狀態。車門經面部識別自動解鎖打開，系統若偵測到駕駛者攜帶行李或背包，還能將Stow 'n Go 後座椅的座墊收起騰出儲物空間。另一特別之處是車上設有觀星模式，軚環、加速及制動腳踏和15.6吋中央觸控屏幕可收起，Stow 'n Go前座椅自動轉換成躺臥位置，透過擋風玻璃擴增實境HUD投射出相關的星座資訊，帶來不一樣的出行體驗。