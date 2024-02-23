孫慧雪生B後極度收身　半年搣甩40磅

藝人孫慧雪今日現身BB展，身為兩子之母的她，細仔才6個月大，她已收身成功，她稱懷第二胎體重贏峰期有170多磅，現已回落至130磅，成功搣甩40磅，希望能再減10磅。笑言想挑戰回復到110磅少女身型，想藉此鼓勵身邊的媽媽朋友。

要兼顧家庭和事業，感到很吃力，但好開心，由於她本身有先天性心臟病需要長期服藥，加上要工作，只能餵哺母乳3、4個月，當年大仔可餵哺母乳達7個月。提到覺得兩個夠晒數，打算封肚，她說：「個人意願想封肚，但老公恨再追個女，大家有共識，呢刻係唔想生，照顧兩個小孩唔容易。」

提到她將為Viu TV綜藝節目《40路》任主持，但網民就希望她成為參賽者，指節目題材很適合自己，暫未決定擔任主持、評判或參賽者，又指身邊好多朋友都打算報名跟她一起參與節目。

自從離巢無綫後，她直言收入增多，可以自己管理時間，老公最開心：「 以前拍拖，我有工作就行唔開，老公試過好多次為我放棄機票， 自從完約後，最近佢安排咗三個家庭旅行團，之前去咗新加坡，之後會去日本和美國。」甜爆表示老公每晚也問她想去那裏玩：「佢其實自己想玩，之前做唔出撇低我。（老公好錫你？）佢錫仔多啲。」