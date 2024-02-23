鮮娛糧｜何雁詩娘家半億豪宅曝光　裝修金碧輝煌盡展氣派

藝人何雁詩與鄭俊弘2020年11月結婚至今，育有1子Asher，一家三口住在3房2廳的大埔千呎豪宅之餘，何雁詩的父母亦同樣居於大埔。

而日前隨着何雁詩在社交網晒出朋友到家中拜年的影片，娘家價值5千萬的獨立屋室內裝修亦曝光，驟眼看氣派非凡。高爾夫球港隊隊友陳芷澄一家到何雁詩屋企拜年，兩家人見面不但分外興奮，剛回家的何父更與陳芷澄一行人逐個擁抱，何父入屋時，玄關望出去就看到廣闊的室外花園，室內裝修更豪華，不但有一條金碧輝煌的樓梯，旁邊更放有不少金光閃閃裝飾品，不少粉絲看完影片後都紛紛表示，家裏這麼寬闊，生一隊球隊亦沒問題吧。

袁偉豪與張寶兒的兒仔「袁咕碌」早日就舉行百日宴，視帝陳山聰、陳展鵬、黃翠如、汪明荃、姚子羚等藝人都有出席，而陳煒（煒哥）亦有連同丈夫陳國強到場。

他們當日亦有接受訪問，訪問中大多是陳煒回答提問，而陳國強就靜靜站在太太後面，這個看似平平無奇的畫面，竟然成為網民熱話。事關現年50歲的煒哥，不但外貌凍齡，年輕又有精神，相反陳國強面色差，一臉倦容且黑眼圈極深，不少網民都十分關心他的健康狀況，不知道是否臨近新年，太多病人不夠時間休息呢。