【Zac玩Zac食】香港人嘅神龍傳奇

藝術嘅嘢真係只要你識吹？畀幾百萬搵個過氣嘅藝術家，個宣傳講到係「飄浮」空中，成個香港都係心心浮現，但其實畀十幾條繩綁住個大氣球，係冇飄過，大風啲仲要馬上摺埋，我又可唔可以好似冇美斯出場咁嗌回水呢？

昔日彌敦道上嘅霓虹光管招牌，足以係吸引遊客嘅本土獨特藝術，無奈已被洗拆殆盡；而香港本土亦有好多藝術家，有啲傳統民間藝術更值得傳頌傳承，但往往不被政府青睞。好在正值龍年到來，啟德嘅一個文化及消閒生活商場，攪咗個《本土尋龍記》大型藝術展，集合六大本土藝術單位之力，創建六大主題區域，包括「龍鳳大禮堂」、「蛙王流動博物館」、「紙巾水墨龍」、「龍紋身」及「大坑舞火龍」；透過多種藝術媒介演繹龍嘅亦莊亦諧百變形象，共同譜寫屬於香港人嘅神龍傳奇。

展覽中嘅八十年代香港「龍鳳大禮堂」，一定係好多香港人嘅集體回憶；所謂嘅雕龍雕鳳，由資深木雕師傅蕭炳強親手由零開始一刀接一刀製作，然後上漆、鋪金，不但氣勢如虹，且有龍鳳呈祥美意。原來昔日由寧波師傅製作嘅龍雕，龍身幼如蛇，廣東人覺得「好似無食飯咁」，廣州順德師傅便將龍身加粗，廣東龍從此自成一格。

另外，早期大禮堂的龍分三段，以雲遮蓋部分龍身，所謂「神龍見首不見尾」，後來木雕師傅發現雲前雲後龍身對位有難度，加上雲位較厚，便以「更有氣勢」作為理由說服酒樓老闆容許見盡整條龍身。而香港酒樓空調長開，為了避免冷風抽乾木材水分而導致收縮裂開，本地師傅採用多重夾板，又會在眼睛製作加上Starter嘅燈膽，營造會眨眼嘅閃動生猛效果，令港式龍鳳大禮堂呈現強烈的獨特性，後來更輸出國際。及至千禧年代，酒店婚宴興起，龍鳳大禮堂沒落，如今仍有龍鳳木雕的酒樓可謂鳳毛麟角。

Profile：Zacky Sun

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