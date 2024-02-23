Gin Lee挑戰跳芭蕾舞　自嘲畫功差狂睇貓紙

四位風格各異的歌手李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及ERROR成員梁業（Fatboy）將於下月舉行《拉闊音樂會LAVA》，音樂會以「LAVA」（熔岩）為主題，今次是他們首次合作，4人將施展渾身解數打造出舞火山林的音樂舞台，近日他們為音樂會拍攝宣傳片，並各自選出今次舞台上的最理想拍檔。

Gin Lee期望在音樂會上挑戰跳舞，更笑指自己若筋骨仍柔軟，想嘗試芭蕾舞。被問到心目中最期待合作的拍檔，她以畫表達，但過程叫苦連天並自嘲畫功差：「我覺得上天係公平，我嘅才華全部都係音樂上。」Gin Lee最後在不停望「貓紙」之下才完成畫作，她說：「唔知你認唔認到自己呢？肯定就是你—Jeremy！」

Jeremy希望在音樂會組成一夜限定組合，因為每位主角都有一技所長，4人組隊有新鮮感又有火花，被問到心中的最佳拍檔，Jeremy一邊畫出心中人選，一邊大讚對方：「佢面尖、又瘦、又靚仔，笑起嚟隻眼好似月亮咁，唱歌好好聽又有才華！」他更指於未出道前已很欣賞對方：「未出道前都有聽佢嘅歌，好榮幸可以同佢喺台上合作。」他公開作品並心虛介紹他心中的拍檔：「大家原諒我嘅畫功，佢係我心目中笑得好靚仔嘅Jay Fung！」

Fatboy笑謂盼與今次3位新拍檔衍生一個新組合，並在舞台上獲得「新組合獎」，笑言在這刻可以不要ERROR。Fatboy更貪心想「自肥」，想與Gin Lee手拖手唱慢歌，他要求Jay Fung要拖着Jeremy，讓他能在舞台上獨佔Gin Lee，他以精細又特別的畫功畫出對方：「點解係火柴人？因Gin Lee喺我心目中係好Fit又好苗條，瘦到成條柴咁！」

在今次音樂會上其中3位都是跳唱歌手，向來斯文的Jay Fung希望也可一嘗「跳爆」舞台滋味，他透露正下苦功落力練舞，揚言要自信地與3位拍檔一起「跳爆」。他的理想拍檔是幽默又擅長跳舞，更可以惡補他的舞技，他反傳統畫出一隻手套來代表對方：「我心目中個最佳拍檔係Fatboy！呢隻閃閃手套，代表Michael Jackson，佢跳舞係最犀利，而手套上又有個好可愛笑容，加埋就係Fatboy，因為佢好Cute同埋跳舞好勁，係NO.1！」談及是次音樂會，他指Fatboy是4人當中的「搞笑擔當」，Jeremy是「跳舞擔當」，Gin Lee是「唱歌擔當」，而他怕醜地指自己是「可愛擔當」。

P2]