陳自瑤爆同黎諾懿咀足成晚　搞到嘴唇又攰又腫

藝人陳自瑤在無綫新劇《婚後事》呢升孭飛做女一，新劇將於下周一播出，不過未開播已話題十足。劇中她挑戰性感尺度，豁出去以裸背上陣跟羅子溢上演激情戲碼，於曝光的劇照中，陳自瑤被羅子溢吻頸，兩人又褪去上衣半裸互攬親熱。除此之外，陳自瑤跟黎諾懿也有親熱戲份，她自爆有場接吻戲拍足成晚，最後搞到嘴唇又攰又腫，認真慘情。黎諾懿在劇中亦艷福無邊，與陳自瑤親熱之餘，還與賴慰玲有鴛鴦戲水及吳紫韻有親密戲份。

至於劇中被委以「致命誘惑」重任的王敏奕，舉手投足、甚至聲線都交足功課，不過她自言與真實的自己很大出入，並透露因此遭到監製林肯嫌棄：「現實嘅我係唔識做呢啲嘢，所以拍之前我都有去做吓功課。但因為喺羅子溢角色嘅視點，我需要更加誇張咁去演，記得第一日開拍，監製嫌我做得唔夠好，話我唔識誘惑人。」更指對劇本多角度說故事尤其喜歡。從劇照中可見，她於同一場口也會有清爽版及保守版兩種不同打扮，以代表不同角色的視點。除同場口的反差外，敏奕在整套劇的前後反差亦相當驚人，劇中她要演繹接近20年人生變化，由昔日的艷光四射變成滿腔不滿的黑面怨婦，更會挑戰連串的爆Seed暴走場口。

另外賴慰玲亦大嘆今次過足戲癮，她解釋：「個角色好兩面，表面風光，但內心其實好孤獨，一個咁大反差嘅角色，對演員嚟講係具備咗好豐富嘅素材去演。呢個角色真係我從演以來喊得最多，佢嗰種喊仲要係好壓抑嘅，即係好想喊又唔畀自己喊，我覺得好寫實，好多人其實想喊時都會想撳住自己。」她同樣欣賞劇本的多角度描述故事手法，並大讚着墨細膩。