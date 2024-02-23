莫文蔚為電影主題曲獻聲　被歌詞感動不禁落淚

歌手莫文蔚（Karen）為電影《被我弄丟的你》演唱同名主題曲，該電影由內地上位小生檀健次與小花張婧儀主演。不過原來Karen跟兩位主角分別有「首部」淵源，男主角檀健次在他的首部電影《秘岸》中就曾與Karen有多場對手戲，而張婧儀首部電影《我要我們在一起》的主題曲也正巧由Karen演唱，今次3人終於聚首。

Karen已近一年沒有發行個人單曲，她稱首次拿到這首歌曲，就非常喜歡歌曲的旋律與歌詞意境，在錄唱「我弄丟了你，怪我不小心」這句歌詞時，多次深陷其中，情緒難以自拔。主題曲MV由曾獲金雞獎最佳攝影提名的攝影師樸松日掌鏡，Karen身穿白襯衫深情演唱，拍攝過程中她多次被歌詞感動，好幾次不禁潸然淚下，為這支MV留下感人場面。MV與歌曲甫上架，兩岸三地點聽數突破600萬，網友紛紛留言：「動人心弦的歌聲，已經讓這首歌深深烙印在腦海，聽完副歌就忍不住掉淚了。」

另外，講到今年新計劃，Karen表示：「已經開始籌備新嘅音樂作品，好多樂迷都會私訊我敲碗演唱會，都有同團隊構思新計劃，請大家靜心等待，我哋會努力。」