李佳芯元宵節冇人約：我不會說自己冇人追

藝人李佳芯平日不太喜歡人多擠逼的地方，但趁著「Chubby Hearts Hong Kong」活動的最後兩日，她也特地前來皇后像廣場的飄浮紅心所在地打卡追趕熱潮！期間，李佳芯見到不少市民「追心」拍照，有些更向她送上用銀紙摺成的心型利是以表祝福，她亦希望今年工作順利、心想事成，而李佳芯「追心」期間巧遇小丸子和花輪同學，當然也要合照一番。

談到未來工作，李佳芯指即將開拍跟打麻雀有關的新劇，談到麻雀，她憶述說：「小時候，婆婆和媽咪每個星期都打麻雀，所以很小就接觸這樣興趣。我自己識打廣東牌但不會計番，所以同台的人一定要識計算。」

明天（24日）是元宵節，問她在剛過去的西方情人節有收禮物嗎？李佳芯說：「有收花、朱古力和小禮物，我都習慣在節日互送禮物給朋友，所以情人節都會收到他們禮物，是一個表達心意的方式。」 另外，她表示元宵節暫時未有人相約，自己亦應該要預備新劇工作，希望夜晚有機會食湯圓應節一下。

至於是否有男士正暗示或明示喜歡她呢？佳芯笑說：「我不會說自己是沒人追求，但現在也沒有很熱烈那種，或是覺得很好相處可以發展的人。」