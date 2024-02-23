做IU新歌MV女主角！湯唯中韓雙語寫信答謝：好感動

韓國樂壇天后IU本月20日攜新碟《Winning》回歸樂壇，她與內地女星湯唯合拍的歌曲《Shh..》MV今日（23日）曝光。

片中IU飾演一個小女孩的母親，小女兒長大後成為湯唯，湯唯見到IU後有如變回小時候，眼神充滿稚氣和純真，兩人對視時眼泛淚光，之後緊緊相擁，場面感人。

IU今日透過社交網公開與湯唯的合照，以及對方用中、韓雙語寫的信，湯唯在信中指拍攝時遇到很感動的事：「導演和我講戲時說到，IU寫的歌詞裏，她和媽媽有着相同的眼睛，細想那一瞬，心裏為之一震。知恩（IU本名），這是我從來未想過的一件事情，作為一個媽媽，從孩子一出生我們都會去琢磨，我的孩子是不是和我有着相同的眼睛，但是，我從來沒有想過，我和我媽媽是否也有相同的眼睛。這一刻，我很想和我媽媽一起臉貼臉，湊近鏡子，好好地看一看，或者拍張照片，仔仔細細地看一看。」

湯唯又指知道IU會飾演她的母親後覺得很難想像，但在拍攝時卻突然想到自己和媽媽年輕時的時光，令她十分感觸，她最後向IU說：「雖然我身在離知恩很遠的北京，祝願你幸福和健康，今後我會很期待你的好歌，我是你的粉絲湯唯。」

而湯唯則透過社交網指拍攝MV那天韓國天氣很冷，當日收到IU送的毛衣和卡片，IU用英、韓雙語說：「謝謝你作為一個像『不可能之謎』的女人，是無法輕易下定義的，因為你美得很不簡單，我非常榮幸能和你合作，我選了一份應該適合你的禮物，希望你保持溫暖和健康，我會一直喜歡你。」