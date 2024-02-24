星玄｜水瓶女王楚然劇集攻日　百變造型成熱話

今日係2月24日農曆正月十五，元宵佳節，祝大家恩愛幸福。今日幸運星係水瓶座，愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。有「小劉亦菲﻿」之稱嘅內地女星王楚然就係水瓶座，舊年佢同內地頂流男星楊洋，因拍攝劇集《我的人間煙火》，而傳出緋聞，唔單止曾被網民拍到，二人到馬爾代夫旅行，又被內地媒體影到，王楚然連續3日，前往楊洋入住嘅酒店，雖然佢哋冇正面回應，但王楚然你愛情運上升，真係有心儀對象嘅話要勇敢表白呀。

此外，該劇當時播出已掀起不少網絡熱話，下月更在日本首播，並改劇名為《無法磨滅的初戀》。而於新一年，王楚然日前已於社交網上指自己要開工，原來是孖人氣男星李宏毅合拍古裝劇《烽影燃梅香》，當中王楚然更換上帥氣、美艷等多套服飾，唔少網民看後均大表期待。

至於最旺生肖係猴，有機會遇見貴人，事業與財運均受惠。屬猴嘅關智斌（Kenny）近年北上發展，參與內地綜藝節目《披荊斬棘》第三季，令佢喺內地嘅人氣再度急升，之後又返香港拍劇，仲喺舊年年底推出新歌，早前Kenny更現身紅館，擔任師姐兼好友Twins演唱會嘅嘉賓，Kenny你要多啲外出，話唔埋你嘅貴人就喺你身邊。