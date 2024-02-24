【是日通勝】

農曆正月十五

甲辰年 丙寅月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：移徙、開市、祭祀

忌：置產、栽種、搭廁

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業有進步，辛勞有回報，可作長遠規劃。

金牛座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

雙子座：有洞悉潛在問題的眼界，事業發展有突破。

巨蟹座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

獅子座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

處女座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

天秤座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

天蠍座：整體運很不錯，惟獨感情生活處膠着狀態。

人馬座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

山羊座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

水瓶座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

雙魚座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）鼠 易損傷

鼠：是日沖煞，馬路如虎口，出門要小心。

牛：退一步海闊天空，毋須跟人斤斤計較。

虎：財運呈上升之勢，得財比想像中容易。

兔：健康是財富，趁周末抽空做點運動吧！

龍：有身邊人作後盾，謀事可以全力以赴。

蛇：感情出問題，必須正視，忌拖拖拉拉。

馬：助人為快樂之本，有條件應多做善事。

羊：運勢十分好，今天無論做甚麼都順利。

猴：有機會遇見貴人，事業與財運均受惠。

雞：健康運稍遜，必須加倍注意個人衞生。

狗：一人讓一步，可避免跟伴侶陷入冷戰。

豬：對伴侶要寬容一點，太苛刻易傷感情。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

十二星座的元宵節活動

元宵節是中國傳統的重要節日，在農曆正月十五，而最具代表性的慶祝活動是燈籠展和猜燈謎，人們會在燈籠上掛上謎語，猜中的人可以獲得小禮物或獎品。這是一個有趣且互動性強的活動，讓人們能在節日中感受到一份樂趣和挑戰。

另外，舞獅、舞龍、傳統舞蹈和音樂表演也是元宵節慶典的常見活動，可帶給人們歡樂和驚喜。飲食方面，湯圓是元宵節必不可少的美食之一，人們相信吃湯圓象徵圓滿和團圓，也表達對家人和朋友的思念和祝福。以下是適合十二星座的元宵節活動：

白羊座：組織元宵節派對，燃放煙花和玩燈籠。

金牛座：舉辦燈籠展覽，欣賞燈籠和工藝品。

雙子座：參加舞獅表演或傳統音樂會。

巨蟹座：舉辦家庭聚會，製作元宵湯圓及點燃燈籠。

獅子座：參加派對或舉辦燈舞表演。

處女座：參加攝影比賽，捕捉節日美麗瞬間。

天秤座：組織文藝晚會、演唱或表演。

天蠍座：參加祈福活動，點燃燈籠並祈願。

人馬座：參加戶外燈會，欣賞燈籠和燈飾。

山羊座：舉辦聚餐，邀請親朋好友共享美食。

水瓶座：參加燈光秀，欣賞創意燈籠。

雙魚座：參加詩歌朗誦或藝術表演活動。

無論是舉辦派對、參加文化活動、與家人聚會或參觀燈飾展覽，重點是把握這特殊時刻，與親朋好友共度快樂時光。祝大家在元宵節中享受快樂和溫暖！