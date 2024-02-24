東方日報C1：阿嬌孖同性密友沙漠過浪漫情人節

鍾欣潼（阿嬌）去年開始與同性密友、內地網紅皇甫聖華不時「洩蜜」，前日阿嬌於社交網晒出多張在沙特阿拉伯旅行的靚相，正正是上星期皇甫聖華Po相的同一地方，兩人似是於當地甜蜜過情人節。對此，阿嬌受訪時不願多說，只承認跟朋友去旅行。

藝人鍾欣潼於本月初與好姊妹蔡卓妍完成14場Twins演唱會後，各自各精彩，原來阿嬌秘密地飛到沙特阿拉伯旅行，前晚她突然於社交網蒲頭兼晒出多張靚相，隨即已有數十萬轉發及過萬留言，相中的她穿着一條貼身金色裙，於周圍的風化石襯托下，化身沙漠中女王。而阿嬌除了在沙漠品嘗當地特色美食、欣賞夜間漫天星光及乘坐吉普車外，更大膽玩滑翔傘， 於高空中自拍留念。她更以「演唱會後享受假期的鬆弛時光」為題於社交網配文謂：「演唱會後來了一次悠長假期，真的真的很需要充充電，美好的陽光，浪漫的星空，充滿神秘的沙漠，挑戰刺激的滑翔傘，不想結束的假期。」可見她對這次假期感到依依不捨。

原來阿嬌今次食得開心、玩得夠放全因其緋聞「同性密友」皇甫聖華都有同行，皇甫聖華早已Po出於當地旅遊的照片，網民直指兩人互相充當對方攝影師，更猜測她們情人節都是一起過。而皇甫聖華Po出的相片中，有一張是在沙漠旁吃東西的地方，周圍的環境正正與阿嬌拿着麵包圈拍照的地方相似，就連椅子及桌子都一樣。

「同一大班朋友去旅行」

其實今次已不是兩人首次「洩蜜」，之前她們不時親密「互動」，試過同一時間身在泰國布吉，之後皇甫聖華生日時，阿嬌直接於社交平台上傳兩人頭貼頭親密照，加上之前被拍得表現曖昧，皇甫聖華攬着阿嬌更錫了對方面珠一下，早前她更私下去看Twins演唱會，更將相片放於社交平台，不少網民都視這些為兩人正式官宣的表現。當時阿嬌被問到對方來欣賞她演唱會時， 她即謂：「係朋友，我唔可以有自己朋友咩？（佢咀你喎？） 唔係啦！」

阿嬌昨日亦接受本報獨家訪問，對於今次與皇甫聖華密遊， 她謂：「我係同一大班朋友去旅行啫，其實相關嘅嘢我都回應過，所以唔再講嘞，旅程亦已經完結咗，3 月我會返香港拍綜藝節目《是朋友呀2》， 嚟緊都會拍電影，專心工作。」

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