劉以達開騷清一色女嘉賓　笑言未死都有新作品

歌手劉以達一連兩場《劉以達「尋根」作品展音樂會》昨晚（23日）假麥花臣場館舉行頭場，除了自彈自唱外，他更邀請了多位女歌手包括包仲欣、鄭嘉嘉及劉君冬等一同演出。一頭藍色「雞冠頭」的劉以達先以一曲《希望之旅》為音樂會揭開序幕。隨後他在台上跟觀眾拜年，笑言預備好將一生人的作品全都演繹出來，但隨即説：「唔係，我都未死，雖然我都可以2蚊搭巴士，不過我都未死，所以都會繼續有新作品。」將於2月27日踏入61歲的他即獲現場觀眾大叫「生日快樂」祝賀。他指音樂會以「尋根」為主題，因此會以昔日作品為主導：「玩一啲以往嘅作品，達明、一啲上咗岸嘅天皇嘅歌，不過我未上岸。」一貫他的風趣幽默性格。

他大讚時下唱作女歌手的創作極有水準，呼籲大家要多多支持，又解釋為何會找女歌手任嘉賓：「唔搵男歌手演繹達明嘅歌，驚有比較，搵女仔唱冇咁易有比較。」他先後跟幾位女嘉賓演繹作品，再Solo唱出《一額汗》、《晚節不保》及《排名不分先後左右忠奸》，最後眾人合唱一曲「達明」經典歌《今天應該很高慶》，為音樂會劃上完美句號。

劉以達騷後接受訪問，他感謝幾位女嘉賓能到來一同演出，指自己也玩得很高興，談到音樂會門票銷情時，他笑言所有人包括他太太也封口不讓他知道：「淨係叫我放心去玩。」問到他快將生日會有何慶祝活動？他透露會回家鄉彩虹邨一所酒樓「擺幾圍」與親朋一同慶祝，笑指原來很難訂枱。