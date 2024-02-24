【營事檔案】蒜香雞扒炒三色椒

這是一道色、香、味俱全的家常菜，將雞扒和三種不同顏色的彩椒炒熟，並加入蒜蓉調味，是十分易煮又美味的菜式。雞扒和彩椒更是家中常用的食材，而且提供了豐富的蛋白質和微量營養素，配上白飯就是溫暖的一餐了。

雞扒一樣低脂高蛋白

雞扒通常指由雞胸肉或雞腿肉切成片狀而成，肉質嫩滑有彈性。眾所周知，雞胸肉是低脂及高蛋白質的雞肉選擇，但其實雞扒只要去皮，脂肪含量都不高，適合注意健康及管理體重人士。雞肉是一種優質蛋白質的來源，有助於肌肉生長和修復。此外，雞肉還富含維生素B6和維生素B12，有助於神經系統的正常功能。

三色樣各「色」其適

三色椒是指紅、黃和綠三種不同顏色的彩椒，不同的熟度則有不同的顏色，由最生的青色，到成熟後變成紅色、橙色或黃色等。三種不同顏色的彩椒都含有豐富的維生素C，有助於提升免疫力、促進組織修復，同時也是一種天然的抗氧化劑。此外，彩椒還含有纖維、維生素A和維生素K等。彩椒更可配搭豬肉絲、芝士焗彩椒等菜式。

蒜香雞扒炒三色椒

材料：

雞扒 1塊

三色椒 各半個

薑 3片

調味料：

酒 1湯匙

豉油 1茶匙

鹽 1茶匙

做法：

1) 雞扒去皮切件，加入酒、豉油及鹽醃30分鐘或過夜

2) 三色椒切件備用

3) 在鑊中加油，爆香薑片

4) 加入醃漬好的雞肉炒勻

5) 加入三色椒炒勻，完成

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。