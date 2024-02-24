男友現身Taylor澳洲騷撞正Katy Perry因乜搞到好尷尬？

美國流行天后Taylor Swift昨日於澳洲悉尼舉行演唱會，兩大天后好友Katy Perry與Rita Ora齊齊現身捧場，而Taylor的美式足球明星男友Travis Kelce亦有到場，完騷後並與Taylor咀嘴「放閃」。

曾被Taylor視為「死對頭」的Katy單拖出席，而Rita就與導演老公Taika Waititi拍拖捧場。事後Katy亦有於社交網站公開睇騷時的照片及片段，她於後台與Taylor面貼面合照，她留言表示：「一定要去睇下老友今晚發亮♥️✨」而她亦有分享與Rita一同在貴實包廂的合照，她更獲Taylor粉絲送「友誼手鍊」。至於Rita都有於社交網站分享照片，她與老公在後台與Taylor見面之外，亦有與Travis合照。

另方面，有傳媒就公開一段Travis於2016年的舊訪問片段，在訪問中他玩「KMK」遊戲就是要在Taylor Swift、Katy Perry以及Ariana Grande 3位女星之間選擇咀嘴（Kiss）、結婚（Marry）和殺（Kill），他在毫無選擇餘地下選擇「殺」Ariana，選擇與Katy「結婚」和與Taylor「咀嘴」。不知道他與「老婆」Katy有否在Taylor演唱會上碰面呢？！