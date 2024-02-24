周末吃喝玩樂　歎個Brunch再出發

星期一至五工返學夠辛苦，來到周末最開心就是約埋大班朋友，又或和家人出外吃喝玩樂。起行前先歎一個分量十足的早午餐，美味的食物配上靚人靚景，最是好享受。

多款葡萄酒選擇

品嘗早午餐時，客人多會升級暢飲美酒套餐。尖沙咀海景澳洲餐廳逢星期六和日推出無限暢飲葡萄酒早午餐，特別之處是客人可於2小時內，試勻17款來自新舊世界的紅白酒、氣酒酒和甜酒等。菜式方面，前菜有炸蝦麵包卷、紫蘇蟹餅班尼迪蛋或有機青豆炸丸子等，主菜可選伊比利黑毛豬梅花肉、澳洲羊脊肉、熟成油甘魚、澳洲Rangers Valley和牛腹扒或南瓜芝士雲吞，最後以蛋白脆餅、開心果提拉米蘇或閃電泡芙作結，品嘗時可按喜好慢慢拼配葡萄酒提升體驗。

牛魔王喜訊

一塊嫩滑多汁又有肉味的牛扒，絕對是牛魔王的首選。中環阿根廷扒房逢星期六、日及公眾假期推出周末早午餐，菜式選用阿根廷肉類及海鮮入饌，前菜有精選湯品、香烤肉腸或不同口味的阿根廷餡餅，主菜有多款高質牛肉選擇，包括封門柳牛扒三文治、自家乾式熟成牛肉漢堡、封門柳牛扒配煙肉煎雙蛋1或肉眼牛扒等，除此之外，還有油封鴨腿、烤肉腸拼大啡茄、白酒煮新西蘭黑青口或鱸魚柳等選擇，配不同的配菜，分量十足。

音樂伴食

邊聽歌邊進食，胃口都好啲。西營盤音樂主題餐廳逢星期六和日推出3道菜早午餐，當中已包括無暢飲指定香檳或2.5小時無酒精雞尾酒，前菜有自家製香腸及法式鄉村凍批，配酸杏醬中和油膩，另外有阿根廷烤醃茄子或蜜糖烤南瓜配火箭菜沙律選擇。肉類主菜有豬配牛油薯蓉和烤提子、牛柳芯配法式忌廉菠菜及自家製蒜頭香腸或三雞。其他還有黑松露千層麵配忌廉椰菜花或鯛魚柳配炭燒汁等，星期日會有限定的英式周日烤肉選擇。至於甜品，有熱情果蛋白餅或焗拖肥椰棗布甸配雲呢拿雪糕，不愛甜可升級點選芝士拼盤。整個時段有會DJ現場打碟，逢星期日會有不插電音樂玩表演，氣氛更佳。

4小時無限暢飲

吃早午餐，來點餐酒加添風味和氣氛。中環秘魯日式餐廳酒吧逢星期六下午12時至6時推出全新Fiesta ICHU早午餐，當中最大特色是設有4款不同暢飲套餐，客人可選擇無酒精、葡萄酒與烈酒、香檳或高級香檳，配新鮮八爪魚和帶子Ceviche、三文魚Tiradito或三文魚Anticucho等前菜，主菜有阿根廷安格斯西冷、香烤八爪魚、辣椒烤雞或香烤智利虎蝦，和脆皮紫薯或牛油果沙律，再加點美酒和拉丁音樂，更添美味。

日式美食

人氣的日本菜永遠最受歡迎，逢星期六及公眾假期，中環多元化日式概念餐廳推出周末任食早午餐，除有3款時令刺身拼盤，主菜有銀鱈魚、牛肉鐵板燒、炸扒或各款日式美食拼盤外，還有超過30款無限任點的小食，當中有牛油果沙侓、凱撒沙律、刺身、壽司卷、炸雞、鐵板燒和甜點等，客人可升級無限暢飲或豪華無限暢飲套餐。