蔡少芬久違在港公開露面　自爆獲邀出山拍劇

藝人蔡少芬、馬貫東、戴祖儀、郭柏妍和孔德賢等今早出席在科學園舉行的慈善步行，台上一班藝人帶領着小朋友做熱身。蔡少芬久未在港出席公開活動，她表示之前較多內地工作，小朋友在港讀書，經常兩邊走，提到新年隨老公張晉返家鄉重慶過年，幾年無返老公家鄉，在重慶6、7日吃了不少好東西：「因為老公阿嫂煮嘢好叻，我又係辣人，嗜辣，食咗好多重慶小麵、麻慶火鍋、麻辣魚和水煮牛，食到不得了，最慘要送飯，食到肥咗好陰毒呀！」她表示之前參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第4季要跳舞，一度回復做女時身形，還可以露纖腰，但自嫌過年後吃胖了令身形走樣，覺得做運動好緊要，雖然在家也可以邊上網邊做運動，但她喜歡戶外親近太陽：「老公可以激勵自己，因為佢愈嚟愈Fit，自己唔可以耽誤，要令老公覺得老婆愈來愈靚，係保護夫妻關係嘅方法。」工作方面，電影已拍完，近日有人找她拍劇，她首要考慮時間，不想太長時間令她冇時間湊仔，指細仔才4歲，很需要母親照顧，她亦很想演一些未曾演過的角色，認為劇本重要，好玩的對手亦很重要，後生仔對手也不錯，或可擦出火花。

馬貫東和戴祖儀都會落場參與3KM慈善步行，祖儀表示跑步20分鐘才能減肥，指今日好多街坊見到她第一句就話：「原來真人瘦咁多。」她笑謂：「我真係有瘦咗，塊面冇瘦？如果塊臉瘦就話我整容，我臉有滿滿骨膠原。」她表示因近日要為《法證先鋒6 倖存者的救贖》補戲需要經常凌晨開工而消瘦，預計要拍到3月。提到今日是元宵佳節，兩人均表示沒有情人，會與寵物度過，馬貫東表示元宵會攬着4隻貓，直言單身好耐，認為緣分自然會來。祖儀笑言：「我都好想有嘢畀大家影到，但係冇，不過人大咗，愈享受單身。」

馬貫東透露去年12月便在內地拍《黑色月光》，已完成內地戲份，現在回港繼續拍未完部分，去年擇下「飛躍進步男藝員」後，可覺戴了「光環」？他說：「完咗《黑》先知，未感受到，不過係多咗活動，會將光環調到最後，專業演員態度唔會改變。」祖儀就講笑做人要有光環，自言冇獎但會繼續努力，又指近日也多了商演，昨日便出席圍村話動大收利是，很開心。