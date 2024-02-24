Edan爆佘詩曼睇晒《造星》　大讚對方超Nice冇氣場

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（24日）以彩妝大使身份出席美妝品牌開幕典禮，現場有逾百名粉絲到場支持，之前Edan曾誇下海口指若主演電影《盜月者》票房破4千萬會露「八月十五」，雖然現時票房只達一半標準，但現場有粉絲以白紙寫上「呂爵安還債」催他找數。

提到今日是元宵節，Edan坦言沒有留意，預計晚上會回家食飯，屆時叫媽媽煮湯圓應節。Edan透露最近忙於為MIRROR新歌的MV練舞：「今次同以往幾唔同，要好大力咁跳，體能上要求高，因為我哋搵咗外籍排舞老師編舞。（你之前中咗新冠，體能恢復未？）我症狀好輕微，其實今次還好，反而之前中甲型流感仲難搞，後來睇咗中醫調理先OK。」他揚言要點名稱讚成員柳應廷（Jer），因他練舞的出席率是最高：「佢係全勤，佢係我哋大師兄，因為佢係最熟隻舞。（邊個缺勤最多？）總之唔係我啦！不過大家身體都有唔舒服。」

此外，Edan表示下月將推出今年首支個人歌曲，曲風是慘情慢歌，但預計在巡唱中未必有機會獻唱：「我都想儲多啲歌，咁將來開演唱會就唔使唱咁多人哋嘅歌。」講到現場有粉絲叫他找數，問他可會先露半邊？Edan笑言：「我幾時有講過八月十五係咩？我前幾日喺社交網放咗《I SWIM》舊相同片，咁啱拍攝當日係8月15日，啲人問我係咪咁樣當找數？佢哋怕我走數，我係有承擔嘅人，4,000萬再算啦！（有冇練定股肌？）要點練？哈哈！再睇吓點，下次都係唔好亂講嘢。（點谷票房？）我哋除咗謝票都好難做啲乜，希望靠口碑吸引其他未睇嘅人入場。」

另外，之前Edan、Jer及ERROR成員梁業（肥仔）等跟佘詩曼（阿佘）同場合聚首，Edan解釋在前輩家中拜年時遇到：「其實我唔係第一次見阿佘，當日我哋仲一齊打牌，佢個人超好玩，我細個就睇佢嘅電視劇，冇諗過有機會同佢一齊打牌，好神奇。（有冇畀佢氣場震懾？）佢完全冇氣場，超Nice，我有同佢傾偈，喺演戲上向佢取經，佢話有睇晒《全民造星》第一季，佢好捧場。（有冇話合作？）暫時唔夠膽講，而且都唔係我話事，但如果有機會當然好，可以同個咁有經驗嘅演員合作，加上同前輩合作會驚，但同佢就唔會。」他又大爆打牌當日，Jer因未能食胡而發脾氣扁嘴，十分搞笑！