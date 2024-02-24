張景淳自爆《愛·回家》戲份少真相　否認棄演從商

藝人張景淳、彭慧中、栢天男和沈震軒等，今日（24日）出席由張景淳與朋友合夥投資開設的健身中心開幕儀式，而彭慧中則受邀為活動司儀。「緋聞女友」呂慧儀雖然沒有出席，但卻有致送花牌祝賀景淳新店開張。

張景淳透露稱在2022年11月已經受邀加盟投資健中心，當時的他是一位健身愛好者，正考慮跟隨其他藝人的步伐考健身教練牌，但卻被阻止，並指他投資健身中心做「生招牌」更合適，笑言：「所以我加入咗呢邊健身中心先，然後去年再喺深圳開雞蛋仔生意。」又指內地做生意門檻較低，動作快較好做。他指去年常在內地打理生意，故今年計劃會多留港打理新開的健身中心，並計劃未來會繼續擴展健身中心至屯門及粉嶺等地，又謂今年打算將內地的雞蛋仔生意帶回香港，以及回到無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》劇組開工。

講到《愛》劇，有不少網民都不滿他的戲份變少，景淳稱有就該事向導演溝通，導演就解釋指因為他剛回家不久，會按劇情需要，而逐漸遞增戲份。而他早前亦有現身內地節目，分享創業心得，問到是否會將重心轉移在生意上？他說：「唔會，生意只係我嘅副業，我嘅主業始終喺做藝人。」表明只要公司需要，他就會全心全意投入拍攝當中，而生意會交給夥伴幫手打理。

另外，彭慧中稱與景淳在無綫節目《流行都市》中結識，所以今次才受邀擔任司儀，自言以往有健身的習慣，但最近開始有所怠慢：「以前就算吃到肚凸凸，到第二日都可以變番平 ，但近年少咗做Gym，而且隨着年齡嘅增長，個肚開始有啲難收。」又指接下來將要到深圳拍攝飲食節目，為避免發福，她需要努力Keep Fit。提到感情，彭慧中自爆有對象感情發展穩定，如果有好消息會跟大家公布，又指沒有被長輩催婚的壓力。