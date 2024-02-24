乳香有營　細滑又美味

好多女生都喜歡食用乳酪，因其含有豐富益生菌，有助促進腸道健康，是一種健康食品，最近就有內地超人氣的乳酪品牌登陸搶灘，仲備受多位名人明星熱捧；另有來自冰島、可以代替乳酪但超低糖及極高蛋白質等的超級乳製品系列首次進軍香港，為喜歡乳製品的女生們帶來更多選擇！

內地超火乳酪

近年香港人愛北上，在當地超市或連鎖店不難見到一款人氣乳酪品牌，其乳酪均由國際頂級菌種和優質生牛乳發酵而成，符合歐盟標準，榮獲SGS全球金標認證及國際美味大獎，故在內地有「乳酪界愛馬士」美譽！品牌最近正式登陸香港，引入3款王牌產品，包括「007益生菌家庭裝乳酪（原味）」、「餐後一小時」及「原態乳酪」。007益生菌家庭裝乳酪含7種活性益生菌及2種乳酸菌，標榜100%天然、零添加，入口綿密細滑，是不少女生簡單早餐的不錯之選。「餐後一小時」每瓶含100億專屬訂製的卡士雙歧桿菌，並以100%生牛乳奶發酵，指餐後一小時飲用有助幫助消化。至於原態乳酪則是一盒3杯裝的乳酪，採用歐洲傳統工藝每杯獨立發酵，而且是以生牛乳發酵，每杯含5種益生菌，入口散發濃郁奶香，質感細膩爽滑。為慶祝品牌新登場，大家可於即日至3月14日期間於指定超市以建議試飲價享用全新乳酪滋味。

口味多百變滋味

健康的乳酪原來都有替代品，而且口感猶如雪糕，想像都覺得正。說的是全新登陸、源自冰島的乳製品品牌，以當地純天然的優質牛奶，用上先進科技製作，保留乳清蛋白，富含活性益生菌、鈣質、維他命及微量元素，口感綿密，散發醇厚奶香，入口猶如意式Gelato雪糕的質感，在當地被譽為超級乳製品。新品有多種口味，包括原味、雲呢拿，還有無乳糖的咖啡朱古力、藍莓紅莓和椰子口味；以及低糖低卡的焦糖布甸、藍莓及士多啤梨口味。除了可以原杯當早餐、小食、運動後補給外，還可以炮製成各種美食，好似果昔、水果碗、麵包抹醬等。