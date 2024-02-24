囡囡感染ADV病毒　Tim：佢好番好多！

樂隊組合Dear Jane今午（24日）於馬鞍山舉行新唱片《X）簽唱會，與粉絲大玩遊戲、唱歌及合照，齊齊慶元宵，場面熱鬧。由於新唱片是4子推出的第10張唱片，有鐵粉特意訂製「唱片蛋榚」賀他們，相當有心。

談到首次正式於商場內舉行簽唱會，主音Tim笑言相當緊張及好Feel：「我哋都係過年後第一次同粉絲聚會，同佢哋距離咁近，覺得好特別同埋開心。」4子又承諾今年會再推出多首新歌，希望年底能夠舉行演唱會，Nice即補充：「出年就係我哋成立20周年嘞，咁特別嘅日子都想同大家一齊慶祝。」新唱片內收錄的歌曲，是他們經歷「戴口罩到脫口罩」才完成，故感觸良多：「好似同大家一齊經歷咗好多咁。」

談到囡囡染上ADV病毒，Tim透露：「今日都好番好多，佢已經有出去學嘢。（係喺旅行嘅時候傳染到？）佢一返嚟就開學，所以源頭都唔清楚。佢持續燒咗幾日，退咗燒又再嚟過，連續3、4次，頭兩日擔心啲囉。」至於旅行期間身穿中式連身泳衣：「估唔到咁多人留意，其實成套單車衫咁，有人諗到咁樣嘅設計，真心覺得佢勁，我老婆走去買更加勁，不過着咗落身有啲唔舒服。（有冇諗過拒絕着？）點敢諗呀？」新婚Jackal則表示首次派利是：「身邊多咗好多朋友咁。（有好消息未？）二人世界多一陣先啦，大家唔好咁心急啦。」

另外，楊洛婷今日亦有出席BB展「MaMaMe」活動，穿上一身白色貼身短裙的她，大騷纖瘦身材，她笑言能夠Keep住好身形，最大原因是平時有做運動，平時亦有到美容院做保養。