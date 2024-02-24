AGA中耳炎病足4星期　元宵唔同未婚夫「的士邦」過？

歌手江海迦（AGA）今日（24日）為出道十周年大碟專輯《Agatha》，在銅鑼灣舉行《wwwtc mall江海迦Agatha新碟簽唱會》，吸引大批粉絲及途人圍觀，AGA現場與粉絲玩遊戲，及演唱兩首歌包括新歌《Why you》，新碟用她英文全名，以「self-care」為題，代表重新認識自己，新碟成績不俗感滿意。

受訪時她戴上口罩，表示早前大感冒致中耳炎，病足4星期，吃了3星期抗生素終於痊愈，今日元宵佳節要開工不能同未婚夫「的士邦」鄭子邦慶祝？她笑言生日也是跟粉絲過，覺得今次像開派對一樣感覺特別，她表示：「我哋都好獨立，情人節我整咗蛋糕交功課，湯圓唔使整，就係買嘅。」為準備3月2日到廣州開騷不斷鍛煉，回港又要預備錄製下一張新碟。

與未婚夫尚未結婚，問到今年會否最後一年𢭃利是？她謂自己每年都有派開工利是和𢭃利是：「適當時候會有適當嘅事發生，今年佢知我多工作，所以未有計劃。（畫定假結婚？）我之前放咗半年假，依家係冇假兒童，冇晒Quota。」現場有幾歲大的小粉絲，跟媽媽追星，她表示看着粉絲脫單，結婚生仔很開心，自己總有這一天，也很喜歡小朋友，但較喜歡玩別人的小孩。今日連詩雅宣布懷孕，AGA表示戥對方開心，有送上祝賀。