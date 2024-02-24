【Bethの食卓】湯圓定元宵？正月十五食邊樣至啱？

今日是正月十五元宵節，又係九運第一個月圓夜，先祝大家元宵節快樂，幸福美滿，全年甜甜蜜蜜！

今日最當時得令食品非湯圓莫屬了， 一年之中，有幾個節日都會吃上湯圓，包括中秋節、冬至、大除夕晚這些團圓的喜慶日子。至於正月十五元宵節吃的其實不叫湯圓，正確要叫「元宵」。兩者其實有相當大分別，你又知唔知點分呢？兩者最大差別在於製作過程的不同，一個是搓捏出來，一個是搖出來的。

中秋節、冬至、大除夕晚吃的「湯圓」習俗上會搓湯圓祭拜神明和祖先，而吃湯圓就象徵了祈求團圓、圓滿的精神力量。民間習俗還有說，「吃一顆湯圓就會長一歲」添福添壽這意頭。「湯圓」是用糯米粉加水揉成糰，包入餡料後，不斷搓成圓形，表面平滑，外觀形狀一致要搓得愈圓愈好。而煮好的湯圓因糯米糰含水量較高，口感會比「元宵」還要細膩黏口。

而正月十五日「元宵節」，會與親朋好友相約逛燈會，吃的「元宵」則是將餡料切成約骰子般大小的方塊，沾水後置於有乾糯米粉的竹篩上，以逆時鐘或順時針的方向滾動數次；當內餡沾黏薄薄一層的糯米粉後，將其放入一旁，放入已預備好的開水約2秒，撈起瀝乾後再放於竹篩滾動，重複此動作約8至12次，直到滾成適中大小為些。「元宵」講究手工及力道，做法十分花工夫及時間，亦因為是搖出來不是搓出來，外貌形態上沒那麼圓，其成品通常要到元宵節前後才可在市場買到。

現代許多人都不知道兩者分別，誤以為是一様的食物。兩者基本上都是圓形，的確不易分辨岀來；兩者最大差別在於製作過程的不同，口感亦大不同。此外，為了將元宵裹粉成形，使用的餡料必須是凝結性較佳的偏硬甜餡，如豆沙、芝麻、花生、棗泥、果仁等，而元宵的吃法相當多元，除了水煮，也可以煎、蒸、炸、烤、拔絲等。煮出來的「元宵」口感較鬆爽有嚼勁，水煮後湯汁稠如米粥。

要數最有名氣的湯圓及元宵，一定是福建，當地人在冬至搓米時，通常用竹籮，籮中放福橘，意為「搓圓」，祈盼團圓。而2019年時元宵丸製作技藝被列入福建省第六批非物質文化遺產代表性項目名錄，希望這傳統文化薪火相傳。

現今香港已演變成湯圓、元宵為同様食品，元宵節大家都能方便地在市場買到湯圓來共慶節日。冬至吃湯圓有添歲意義，年節品嘗元宵，則象徵花好月圓、闔家慶團圓。應九運的小貼士，今年可以製作一個陳皮紅棗湯的湯底放上湯圓或元宵一同吃，又美味又能増運。

幾年前覺得市面上的湯圓以福字牌湯圓最好吃，隨着時間不同，隨年纪不同，多了素食版本，我也會選擇用菜油做的牌子。最近走進超市見到灣仔碼頭出品了很多顏色及味道款色湯圓。統統買來吃，味道相當不錯。芝麻、花生、紅豆、紫薯、阿華田一應俱全，很開心呢！

大家元宵節開心甜蜜！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com