吳浩康獲封「真漢子」受之有愧　讚張敬軒勁自認望塵莫及

藝人吳浩康日前接受《舊日的足跡》訪問，分享由去年3月開始化身成「職安真漢子」的地盤開工難忘經歷，他說面對酷熱天氣，穿上內藏風扇的上衣開工，最難忘是：：「開工第一日，正值剛通關，大家報復式回鄉探親，羅湖站使用率非常高，我要去羅湖站化糞池污水處理個倉做搭架工程，旁邊係過去幾天旅客用完嘅一缸污水。當時我只想着做好眼前嘅工夫，每件事都要專業咁做好。」

Deep初出道時走勢不錯，更被稱為「陳奕迅接班人」，回想當年在多個頒獎禮中只獲新人獎銀獎，他說並不介意：「公司解釋係『政治因素』，每個台有自己喜愛嘅人選，我就輸喺呢方面。軒仔（張敬軒）係『港台人』，所以我輸畀他，但佢依家真係『好勁』，我望塵莫及。佢由被忽視一直做到成為今日嘅張敬軒，嗰份堅毅好厲害！當年佢冇朋友，我就做他嘅朋友，到依家都係。」

除了「政治因素」，Deep也輸在負面新聞上，他指藏毒被捕一事印象模糊，至今已20年，他經歷不少起起跌跌，當年的教訓已消化過無數遍。他坦白說：「當日被捕實係係救咗我一命，否則我應該食死咗。我勸籲年輕人勿恨錯難返……罰款是小事，出街被鬧先係大懲罰。他日我個仔都會喺網上睇到我嘅新聞，但我要向前行，依家每日都有好多挑戰和責任。」

Deep與陳國坤識於微時，更於低潮期間獲對方拔刀相助。他說：「我哋16歲時喺某樂園認識，我唯一借過錢嘅人就係佢，借咗幾萬元。有一次，我哋喺拍攝劇集造型時撞見，佢話：『掂啦！開工啦！』我笑住話：『呢排掂。』佢鼓勵我：『兄弟從來都掂，唔係淨係呢排！』，佢畀我好多鼓勵，令我好感動！欠他嘅我已經還咗一啲，我會繼續還。」

Deep直言對外界常將自己和張致恒相提並論感到不開心，他表示：「我們10幾歲已經認識，依家大家都做咗爸爸，我都曾經滄海，希望大家畀空間佢繼續生活。（冇冇建議佢跟你入行做地盤？）我有同佢傾過，佢願意嘗試改變，相信佢會變，亦希望佢可以出嚟工作。我冇資格為佢講好說話，但至少佢冇一走了之，很多父母因為養唔到而走咗去。」

Deep甘紓尊降貴成為地盤工備受讚賞，他表示受之有愧，他表示：「我真係冇想到，依家係我形象嘅新高點，我冇奢望大家覺得我形象好，好多嘢依然做得唔完美，但大家畀我嘅鼓勵係無比重要，多謝畀空間我去走我嘅人生！」