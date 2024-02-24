NCT WISH首亮相！Winter與Wendy唱動漫主題曲冧日迷

韓國SM事務所旗下的歌手東方神起、Super Junior（SJ）、NCT、RIIZE、Red Velvet、aespa、少女時代成員泰妍與孝淵及安七炫等，本月21及22日參加在日本東京巨蛋舉行的家族騷《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE@TOKYO》。

演唱會由NCT的新小分隊NCT WISH打頭陣，演繹《NASA》及《Hands Up》兩首歌曲，至於去年9月出道的RIIZE就唱出人氣歌曲《Get A Guitar》，以及《Love 119》的日文版，令全場粉絲High爆。aespa就演唱人氣歌曲《Next Level》和《Spicy》的樂隊演奏版本。

當晚亦有多個跨組合的演出，東方神起與RIIZE繼去年的《MAMA音樂頒獎禮》之後再度一起演繹經典歌曲《Rising Sun》，SJ則和NCT U演唱出道初期的歌曲《U》，而Red Velvet成員Wendy與aespa成員Winter合唱日本動畫電影《知道天空有多藍的人啊》的主題曲《Her Blue Sky》，東方神起成員Max、SJ成員圭賢及RIIZE成員將太郎則合唱日本動畫《我推的孩子》所唱的全球大熱主題曲《IDOL》，令粉絲十分驚喜。

另外，NCT的前香港成員Lucas於2021被爆一腳踏幾船及食軟飯之後停工，去年他正式宣布退出組合，近日有網民發現SM事務所為他開設官方社交網，猜測他快將復出。