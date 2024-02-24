Jer首張專輯簽名會喪冧粉絲　自爆打牌贏佘詩曼

男團MIRROR柳應廷（Jer）推出首張個人黑膠唱片《I am the I》，今日（24日）於上環舉辦簽名會，親自為400名歌迷在唱片上簽名。簽名會由早上11時開始，每個時段Jer會為60名歌迷進行簽名，期間更會與歌迷逐一合照，作近距離交流，他亦有求必應，不論歌迷想Jer在唱碟上寫歌詞，還是比心，Jer都逐一答應。

Jer自言非常難得可以重見元老級別的「扭扭粉」（粉絲暱稱）：「我出道見到第一年嘅fans今日都會見到佢哋，現場有啲fans岩岩先見到我喺喊嘅，因為真喺好耐冇見，亦都好少可以咁近距離接觸，佢哋見證住我咁多場嘅演唱會，同埋成長。」又指自己十分擅長認人，所以認得一些追隨自己已久的粉絲。

講到黑膠唱碟的創作概念，Jer自言黑膠碟有比較高的收藏價值，今次的簽名會亦會展覽出黑膠碟內的照片。提到MIRROR預告出英文單曲，Jer指舞步已經排練得七七八八，笑言自己是團隊入面最勤力的：「我幾乎係全勤，就連大表哥（邱士縉）嚟都唔夠我勁！（邊個最懶散？）除咗我之外，其他人都懶。」笑言現在可以和任何人挑戰跳舞。而MIRROR的巡迴演唱會亦即將開鑼，Jer指完成了「Carl叔叔」王雙駿的騷後，就會馬上飛奔去英國開演唱會。提到新年期間Jer、Edan（呂爵安）和佘詩曼等人同場聚首，Jer指當日還和佘詩曼一起打牌，他相當囂張地說：「緊係我贏啦。」又謂今年新年期間和他們打牌贏了不少錢，Jer又表示會看佘詩曼拍的戲，認為她是溫文爾雅是女神。