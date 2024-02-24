郭柏妍學生Look曝光　激罕探討婚前性行為

無綫小花郭柏妍（Rosita）為綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》任嘉賓，走訪高雄展開尋找「郭柏妍同名聯盟」之旅，雖然同名的兩位女生相處時間不多，但Rosita依然成功極速建立真感情，感性的她更數度哭成淚人，完成拍攝後更有繼續保持聯絡。

繼首集與第一位「郭柏妍」夜店初體驗，手篤半裸肌肉男巨胸嚇到尖叫後，最新一集兩女攜手尋找第二位「郭柏妍」，三位「郭柏妍」一碰頭便極速發展出惺惺相惜的友誼，除結伴重遊第二位「郭柏妍」最愛的公園，又齊齊參觀其渴望入讀的心儀大學。三人於海旁邊吃喝邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時有過傾慕對象，鼓起勇氣示愛後卻遭對方以讀書為由拒絕，還大方以普通話分享當下慘食檸檬的感受：「我真的蠻相信……也有質疑是否我的外形，他不喜歡。」說畢即拿出超厚近視眼鏡重現昔日中學「四眼妹模樣」，相當可愛！

之後三人大膽的談到婚前性行為現象，談到有男生可以將性和愛分得很開，Rosita表示：「只有性的話好奇怪，生活不太健康。」臨別前，兩位「台灣郭柏妍」輪流讀出寫給Rosita的信，還特意學彈兼學唱Rosita有份主演的《下流上車族》主題曲《一家人》，令Rosita感動得失控爆喊，場面感人。