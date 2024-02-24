黃智雯首赴米蘭時裝周　目標一嘗地道美食

藝人黃智雯（Mandy）近日到意大利出席時裝騷，期間先後出席兩個活動，首次到米蘭睇騷的她大感享受及榮幸，她說：「之前去過紐約出席fashion week，但意大利嘅fashion week就係第一次去，今次可以睇靚衫之餘，我希望可以觀光吓，周圍打卡影靚相。」曾到當地旅遊的她對當地留有美好印象：「本身好鍾意意大利呢個地方，之前有一次去意大利旅行，係自駕遊，遊覽咗好多小鎮，食咗好多美食，所以對當地印象好好。」

雖然今趟旅程天公不造美，連日陰天雨濕兼嚴寒，但無損伊人心情，期間更冒寒風走到街上大玩街拍：「上次到米蘭旅遊係晴天，今次就連日都陰天濕凍，感覺係另一番風味，始終咁難得嚟到米蘭，無論咩天氣當然要街拍。」問到會否趁此行掃名牌手袋及飾物？Mandy自言沒有購買名牌意欲，反而渴望一嘗當地美食，她說：「雖然今次來去匆匆，但出發前已經搜尋咗好多當地著名餐廳及美食，我想食到好嘅食物多過買好多手袋同飾物返嚟。（老公冇同你去？）冇呀！新年後大家都要工作，我亦要趕回香港宣傳新劇，我唔係爛玩嘅人，工作時會專注工作。」