女農變辣模　「峰」芒盡露

雖然話做人如果冇夢想同條鹹魚有咩分別，之但係又有幾多人能夠夢想成真呢？來自美國嘅性感模特兒Brennah Black就係其中一位，佢不但能夠成功圓夢，更憑迷人魔力賺取人生第一桶金添！

選美冠軍

唔少美國人氣性感模特兒，都會稱自己細個時嘅夢想職業並非模特兒，而係其他嘅工作，出生於美國德克薩斯州嘅Brennah Black亦係其中之一。據佢講細個時嘅夢想係成為一位女農夫，皆因當時嘅佢好鍾意食粟米，所以夢想有朝一日能擁有大片粟米田，咁就有無盡嘅粟米食啦！

不過呢個夢想喺佢10歲時便出現轉變，皆因天生五官標致嘅佢喺家人推薦下參加兒童選美比賽，結果成功奪得冠軍，之後佢獲得模特兒事務所邀請，並展開兒童模特兒工作，亦因為咁，佢發現自己原來好享受喺鏡頭前表演，加上佢了解到農夫工作好辛苦，於是佢嘅夢想就由農夫變成模特兒喇！仲有，如果做農夫肯定會曬到皮膚黑晒，Brennah咁貪靚，一定會接受唔到囉！

佔一席位

有趣嘅係當時Brennah一直視模特兒工作為兼職，而家人亦視此為佢嘅成長歷練，卻估唔到佢一直做到大學畢業，其後更成為性感模特兒添！

不過，佢亦知道模特兒呢行係食青春飯，始終要有一技傍身至得，故此品學兼優嘅佢便去修讀傳播學，畢業後從事記者工作。憑住亮麗嘅外形，佢好快便成為電視台嘅人氣女主播，只係隨住佢嘅知名度提升，當時仍係模特兒嘅佢，演出工作亦愈嚟愈多，喺權衡未來事業發展後，佢最終選擇全身投入模特兒事業，並以迷人樣貌及玲瓏浮凸身材，成功喺美國模界佔有一席之位，先後跟多個著名品牌合作嘅佢，近年更係唔吝嗇展露火辣身材嘅機會，對粉絲嚟講絕對係福音呀！

Profile

出生地：美國德克薩斯州

身高：170cm

三圍：36F-25-36

人索身材辣本已經夠吸睛，仲要寫真愈影愈性感，Brennah Black想唔紅都難！更何況呢位辣妹經常喺IG分享福利照，難怪佢嘅粉絲有近150萬，絕對係人氣證明。