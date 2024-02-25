陳家樂培育小波牛　連詩雅佗B仔7月生得

藝人陳家樂與太太連詩雅（Shiga）昨日（24日）趁元宵佳節宣布即將榮升父母，更一索得男，家樂打趣表示要訓練BB接自己棒做「波牛」。Shiga腹中塊肉腳頭相當好，準爸爸近日事業喜訊浪接浪，被名導關錦鵬睇中作踩界演出，有望衝擊各大國際影展。

家樂與Shiga因合作節目結緣，拍拖3年後於去年拉埋天窗，婚後經常被追問喜訊，小倆口昨日終報喜，前後腳上載BB超聲波照，以及家樂從後擁着凸肚嬌妻的「一家三口照」，Sweet爆兼幸福滿瀉！Shiga寫道：「一直都係處於平常心，同埋順其自然嘅態度，等待上天嘅安排。2024收到一份最好嘅禮物，好感動、感恩、期待Summer BB嘅來臨，祝大家元宵節快樂！家庭又變大了，有點不可思議嘅感覺，仲有點緊張將會做父母，陳生話仔女都好，都要培養佢鍾意曼聯。」

踩界新作演「性義工」

對於即將做老竇，家樂回覆：「2023年我們一起攜手踏進人生另一個階段，感恩2024年迎來我們另一個重要的時刻！我們非常期待迎接新生命的到來，並相信這一個小小的生命，將為我們帶來無限的喜悅和幸福。7月小寶寶就同大家見面，希望一切順利。」熱愛足球的他，更揚言日後與小朋友一齊睇波，而據可靠消息指Shiga一索得男，難怪家樂笑到合不攏嘴！記者昨日向他求證，他未有否認，但依然口硬：「連我媽咪都未知，同佢交代咗先啦！適當嘅機會再同大家講。」

而小生命腳頭認真好，事關家樂除憑英皇電影《出租家人》在美國影展獲頒「璀璨之星」外，同時又有另一話題作，事業有望迎來重大突破！該話題片約4成製作費獲電影發展局撥款資助，並由資深電影人關錦鵬及張叔平等負責牽頭，故事嶄新踩界，交代家樂以義工身份，為輕度智障及弱能女患者提供性服務，這類義工近年在台灣、美國及日本等地興起。家樂今次除要落髮變「寸頭」兼減磅配合角色外，戲內更首次大膽露股，與扮演腦癱病人的廖子妤有不少情慾戲。

該片於農曆新年前低調進行拍攝兼已煞科，台前幕後為戲名大傷腦筋，至今仍未有最後定案。由於造型要保密，近期家樂公開現身時均戴帽遮掩，對相關拍攝工作亦未有多作透露，不過據知拍攝相當順利，工作人員對他與廖子妤的表現讚不絕口，稍後電影將進入後期製作，雖未知上映方面的安排，但已密謀先報名衝擊柏林及康城等國際大型影展，令社會大眾對這類「性義工」有更深切了解及關注。

衛詩雅爭做契媽 黃翠如期待靚B

準爸媽家樂與Shiga獲全城祝福，與家樂相識多年的衛詩雅，昨日難掩興奮之情：「好開心呀！雖然唔知男仔定女仔，但我都一定要做契媽！」曾與家樂合作劇集《逆緣》的林夏薇，亦第一時間送上恭賀。

身為Shiga閨蜜的陳自瑤（YoYo）與黃翠如同樣高興，YoYo指家樂與Shiga同樣喜歡小朋友：「知道消息嗰陣好驚喜，可以組織一個幸福家庭，好恭喜佢哋。佢哋兩個都係靚人，生出嚟嘅無論係男仔定女仔，都一定係非常可愛同靚嘅寶寶！」而翠如則一早知情，問到會否做契媽，她笑說：「總之Shiga叫我哋做咩就做咩，家樂同Shiga都咁靚，好期待出嚟個BB應該會超級靚，同埋一定會係Model身形。」此外，翠如昨日偕C君及周奕瑋飛往台灣拍攝旅遊節目，3人未出發先興奮，上機前攬頭攬頸打卡。