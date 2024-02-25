星玄｜白羊男王嘉爾俘虜影帝老婆　二度受邀「時裝界奧斯卡」？

今日係2月25日農曆正月十六，今日幸運星係白羊座，財運好到極，謹記發財立品，勿只顧享樂。韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），近年主力係內地發展，上月更喺深圳舉行一連兩場演唱會，吸引到唔少粉絲到場支持，就連影帝任達華嘅太太琦琦都畀佢俘虜。眾所周知，Jackson好鍾意紋身藝術，佢全身上下共有超過11個紋身，早前佢就升格做紋身師與自己嘅紋身師互換位置，親身操刀幫對方紋身。

日前，網上傳出被喻為「時裝界奧斯卡」嘅《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）嘅首批名單，當中除咗見到有美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）、飾演漫威超級英雄「雷神」的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「新黑寡婦」Florence Pugh、Emma Storn等一眾荷里活巨星之外，韓星方面暫時只見BTS成員Kim Taehyung，而中港藝人方面就見到Jackson個名，如名單屬實，Jackson將會係二度受邀，認真厲害。

至於是日最旺生肖係虎，桃花旺，跟伴侶好好享受二人世界吧。台灣女星林志玲與日籍老公AKIRA喺2019年結婚，並育有1子，夫妻2人婚後感情依然甜甜蜜蜜，一家三口幸福美滿。

早前AKIRA帶領日本天團EXILE到台灣舉行演唱會，志玲姐姐都有現身力撐老公，向來不忘做公益活動嘅佢，舊年底亦有去探望小朋友發放愛心，志玲姐姐你忙咗咁耐，不如同老公好好咁去享受二人世界。