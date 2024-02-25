【是日通勝】

農曆正月十六

甲辰年 丙寅月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、動土

忌：交易、出財、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運好到極，謹記發財立品，勿只顧享樂。

金牛座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙子座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

巨蟹座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

獅子座：找個浪漫場合向伴侶表達心意會有好結果。

處女座：別讓自己變成自私鬼，否則財神會掉頭走。

天秤座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

天蠍座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

人馬座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

山羊座：小人的行為令你動怒，別人的事勿理太多。

水瓶座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

雙魚座：瑣事纏身，分身不暇，勿把所有事攬上身。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 惹是非

鼠：運勢回穩，宜留在家休息，養精蓄銳。

牛：是日沖煞，人緣欠佳，說話要有分寸。

虎：桃花旺，跟伴侶好好享受二人世界吧！

兔：感情關係需要用心經營，是時候行動！

龍：春風滿面，說不定會有異性向你表白。

蛇：太愛面子沒好處，非常容易得罪小人。

馬：有機會碰見冤家，甚至遭到小人陷害。

羊：約會有助促進感情，看一場戲也不錯。

猴：健康運一般，容易生病，需保重身體。

雞：要懂得愛惜自己，趁周日好好休息吧！

狗：抽空跟家人共享天倫，可帶來好心情。

豬：各方面運勢都很好，讓別人十分羨慕。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼面相特徵的人能逢凶化吉？

有人一生平順，有人常遇坎坷，也有些人總能在面對凶災時逢凶化吉，通過面相能觀察一個人的運勢，究竟後者有甚麼面相特徵？

1.耳朵大而厚

古人稱耳朵為「採聽官」，為五官之首。俗語云：「耳垂大且厚的人有福氣。」耳朵代表穩定、鎮定，耳朵大的人往往樂觀積極，人緣佳，遇事處變不驚，不會慌亂，或多得朋友相助，因此能逢凶化吉。

2.眉出壽毛

中醫將眉毛稱為「保壽宮」，眉出壽毛有身心和悅、精神煥發之意象，是長壽、吉祥的象徵。修身養性做善事的人通常看起來慈眉善目，人際運佳，遇事往往能得到身邊人協助解圍。

3.髮際線整齊

髮際線在面相學中稱作「火星」，代表一個人的運勢是否平順。如果一個人的髮際線整齊，代表此人做事務實，頭腦清晰，遇事鎮定，多能想出對策，從而化解危機。

4.眼不可凸、鼻孔不可仰

眼睛代表心性的外現，鼻子代表了人生取捨。眼睛凸、鼻孔仰的人，個性強勢而多怒，容易惹是非，缺少貴人運。