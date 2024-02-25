影后大熱　《可憐的東西》愛瑪史東裸身床戲尺度大膽

憑2015年科幻黑色喜劇《單身動物園》（The Lobster）於國際闖出名堂的希臘導演Yorgos Lanthimos，繼於2018年宮鬥黑色喜劇《爭寵》（The Favourite）與美國女星愛瑪史東（Emma Stone）合作後，再於科幻黑色喜劇新片《可憐的東西》（Poor Things）邀請她飾演死而復生的科學女怪人，更有大量尺度大膽的裸露床戲！電影借一個「初生之犢」般的女性，進入爾虞我詐的現實世界冒險，無視一切社會規範與禮教，透過性愛尋找自我，由身體自主覺醒女權意識，並認知到貧富階級的鴻溝，逐漸成長。

片中以維多利亞時代為背景，卻加入架空科幻元素，美術、服裝與髮型化妝等都展示導演的獨特藝術品味，不少畫面有如美輪美奐的油畫，順利於早前有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）掃走這些項目的獎項。愛瑪的演出亦獲獎無數，於《BAFTA》與《金球獎》等大型頒獎禮都攻下影后寶座，接下來的《奧斯卡金像獎》亦是大熱。電影更於《威尼斯電影節》奪得最高榮譽金獅獎，備受肯定。