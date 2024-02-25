韓國男團XODIAC米蘭大跳廣場舞　贏盡注目

XODIAC的隊長LEX和兩位香港籍成員麥駿昇（SING）和李傲賢（LEO）日前被國際品牌邀請前往米蘭出席2024年秋冬時裝周。因三子是第一次去歐洲，未出發之前已做定很多資料蒐集，包括被邀品牌的設計師資料、米蘭的時差、天氣、名聖地方和食物等等，還上網自學幾句意大利文，非常有誠意!

當三子到達米蘭後，被當地富有特色的歷史建築深深吸引，心情大好和興奮，完全沒有時差的影響，同行的工作人員更感慨地說他們年輕真好！他們在米蘭大教堂的廣場前也不忘大跳他們尚未公開的新歌與新舞，吸引不少當地人和遊客圍觀和熱烈掌聲，更有粉絲認得出他們是XODIAC， 令他們受寵若驚。三子見到此情況後忽發奇想，如果可以有多幾天時間留在米蘭，他們希望去不同的名勝Busking，SING表示：「可以宣傳XODIAC 外，還可以賺少許差旅費買多杯雪糕食和買手信給其他成員。」 隊長LEX則說：「最意想不到是我們在跳舞時竟然有多位外國人認出我們是XODIAC，還上前問我們簽名，實在太喜出望外! 現在更加有信心要在3月的comeback好好表現!」

品牌時裝騷當晚三子盛裝打扮，到達會場後四處打卡，見到品牌創辦人Mr. Armani和超模Barbara Palvin即上前合照，LEO表示：「見到好多大人物感覺好神奇，今次旅程真係大開眼界，希望快點再有這種機會!」