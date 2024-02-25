吳浩康懶理傳做地盤為個唱鋪路：開完騷仲返去做

歌手吳浩康昨晚（24日）假主題公園舉行《Deep Reborn 》演唱會，ERROR成員吳保錡、資深DJ周國豐、伍仲衡等人均有出席演唱會支持，現場約有1,200名觀眾。相隔5年再次開騷的吳浩康，一出場即率先向大家拜個年，又笑言見到台下有很多觀眾，其中不乏熟悉的面孔，認為比起演唱會，這場騷更像朋友聚會，然後開始回憶起剛出道時的音樂路，說畢吳浩康以歌曲《笑我》為演唱會揭開序幕。

演唱會期間，吳浩康在台上提起周國豐，笑言對方是看着自己出道，感激周國豐對自己的提攜，又突然在台上找兒子，查看兒子狀況。在唱完《洗剪吹》後，吳浩康表示在籌備演唱會時，記起了很多過往的回憶，又特別感謝英皇集團主席楊受成博士和經理人霍汶希，感激英皇20年的恩情，讓更多人認識到自己，隨後他邀請擔任和音的外甥女上台，介紹給大家認識。吳浩康亦提起在籌備演唱會前，有很多人質疑他做地盤工作是為今次演唱作做鋪墊，他說起初都想解釋「唔喺」，但最後決定學導演王家衛的金句說：「睇到咩咪咩囉，好攰唔想再解釋。」

在唱到歌曲《感覺蘇豪》時，吳浩康突然下台與觀眾們互動兼𢭃利是，氣氛一度熱鬧起來。在臨近尾聲，吳浩康正在介紹工作人員途中，一度情緒激動，哽咽地說多謝身邊工作人員十幾年的陪伴，最後演唱會以歌曲《先入為主》畫上完美句號。

吳浩康在接受訪問時解釋太太和兒子不上台的原因：「因為太太自從生咗之後，皮膚變得唔太好，所以佢未準備好要上台。」而兒子則沒有買耳罩，鑒於他年齡比較細，為免演唱會的音量傷害到耳朵發育，故亦不安排上台。吳浩康為這次演出，特地去接駁了頭髮，他透露當兒子一見到自己這個髮型，大感愕然，自嘲說：「平時我冇乜頭髮，今日佢見到我突然多咗好多頭髮。」

相隔五年再開騷，他坦言心情激動，又指在過去的疫情期間亦有嘗試過演出，但觀眾寥寥可數，這次的演唱會激起了他繼續做音樂的熱情，表示終極目標是在紅館開騷。他亦透露會自資出新歌，指新歌原本打算在新年期間錄音，但不幸的是當時全家人都病倒了。被問自資出歌在財政上負擔得到？他笑言：「頂得住，不過都要繼續做地盤，有好多工友仲以為我開完騷唔使再返去，但都喺要。」又言經過疫情後，發現應該要多方面發展，多一門專業可以與風險對沖，問到會否把工作介紹給好友張致恒？吳浩康說：「我哋今日就唔講佢。」又分享自己是負責搭鐵架，曾在中環海濱幫手搭台：「我都諗過自己搭舞台開騷，但好似太市儈，咁嘅錢都要慳。」又謂人望高處，希望可以升職加人工，不再需要每次都落手落腳做。