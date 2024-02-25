【心理測驗】你從未改變的小習慣

每次與許久未見的親戚見面，是不是都會聽到一句「同細個好唔同」。那你又覺得如今的自己和小時候的自己變化大嗎？以下這個在日網Shinri瘋傳的心理測驗，僅憑一張圖就可以測出你身上從舊時到現在仍未改變的地方，快來試試吧！

【問題】以下這幅畫，你覺得它像？

A.放大鏡

B.婚戒

C.手鐲

D.髮帶

【答案分析】

A.選擇「放大鏡」的你，自幼就缺乏自我管控能力，特別是當你着迷於某些東西時，你就會忘乎所以並沉浸於其中。有很多時候你會因為第二天的工作而不得不早早入睡，但你心裏仍然會想「我真的很想完成這件事」、「我真的很想看完這本小説」或者「我很想看完這一集」。你非常容易對某件事上癮且無法自拔，道理雖然明白，但你就是停不下來，這就是你從小到大都未曾改變的事。

B.選擇「婚戒」的你，自幼就愛意滿滿，總是像粉絲一樣崇拜和追逐別人，如果崇拜對象是身邊的人，你可以和對方墮入愛河、結婚。然而，就如前面所説的，你總是愛意滿滿，特別容易陷入愛情，即便你已經有了愛人或是配偶，你也總是會熱情地追求下一個吸引你的人。

C.選擇「手鐲」的你，自幼就擁有敏銳的直覺，即便你沒有認真學習過，但你對事情應該如何處理有着很好的直覺。例如在愛情和時尚方面，你清楚怎樣做會讓對方更喜歡你，也能察覺到對方真實的感受，同時你也清楚怎樣能讓自己看起來更吸引人。

D.選擇「髮帶」的你，自幼就很嚴肅並且愛自我反思，你與人聊天時，總是容易想得太多，仔細斟酌對方的每個字才給予回覆，甚至心裏還會想「我當時這句話是不是説錯了」或者「我這句話會不會冒犯了他們」。但事實上，你應該更多地讚美、欣賞和愛自己，不要再過度反思了。