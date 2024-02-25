柏林電影節｜「寒冬戰士」施巴斯坦史丹奪影帝

影壇盛事《第74屆柏林電影節》今日（25日）舉行頒獎禮，於漫威超級英雄電影宇宙飾演「寒冬戰士」的羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），憑《A Different Man》飾演神經纖維瘤病人奪得最佳主角銀熊獎。由於演技獎項由2021年起迎合左翼政治正確風潮取消男女分組，因此只有影帝沒有影后。他上台致詞時表示：「呢個故事唔單止係關於接納、身份同真實自我，亦係關於毀容同身障，一個長久以來被我哋偏見、尷尬同投射所忽視嘅題材。」英國女星艾美莉沃森（Emily Watson）則憑《Small Things Like These》奪得最佳配角銀熊獎，她撐住拐杖上台致詞時多謝拍檔兼監製施利安梅菲（Cillian Murphy）：「我做第一排觀眾睇住施利安梅菲大展身手，真係一個榮幸。佢之前發咗個夢套戲係有我存在，而我依家就喺度啦。」

法國塞內加爾裔女導演Mati Diop憑達荷美王國紀錄片《Dahomey》奪得最高榮譽金獅獎，是史上首個奪得該獎項的黑人導演，並從首個黑人評審團主席的美國女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）手上接過獎座。韓國男導演洪尚秀憑《A Traveler's Needs》奪得等同亞軍的評審團大獎銀熊獎。而擔任評審團成員之一的香港女導演許鞍華負責向執導《Pepe》的多明尼加共和國男導演Nelson Carlo De Los Santos Arias頒發最佳導演銀熊獎。

【主競賽得獎名單】

金熊獎：Mati Diop《Dahomey》

評審團大獎銀熊獎：洪尚秀《A Traveler's Needs》

評審團獎銀熊獎：Bruno Dumont《The Empire》

最佳導演銀熊獎：Nelson Carlo De Los Santos Arias《Pepe》

最佳主角銀熊獎：施巴斯坦史丹《A Different Man》

最佳配角銀熊獎：艾美莉沃森《Small Things like These》

最佳劇本銀熊獎：Matthias Glasner《Dying》

傑出藝術貢獻銀熊獎：Martin Gschlacht（攝影）《The Devil's Bath》