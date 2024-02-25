演員工會獎｜施利安梅菲與Lily Gladstone封帝后

作為奧斯卡指標的《演員工會獎》於美國洛杉磯舉行，電影組方面，原子彈之父傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）掃走3獎成為大贏家，其中愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）奪得最佳男主角，美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）奪得最佳男配角，該片亦奪得最佳群體演出。美國原住民女星Lily Gladstone憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）打低《可憐的東西》（Poor Things）的美國女星愛瑪史東（Emma Stone）與《Barbie芭比》的澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）奪得最佳女主角，美國女星Da'vine Joy Randolph則憑《滯留生》（The Holdovers）奪得最佳女配角。《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1）奪得最佳動作特技演出。

電視組方面，智利男星Pedro Pascal憑《最後生還者》（The Last of Us）奪得劇情組最佳男主角，該劇亦奪得最佳動作特技演出；澳洲女星Elizabeth Debicki則憑《王冠》（The Crown）奪得劇情組最佳女主角。美國男星Jeremy Allen White與美國女星Ayo Edebiri分別憑《大熊餐廳》（The Bear）奪得喜劇組最佳男主角與最佳女主角，該劇亦奪得喜劇組最佳群體演出。《傳媒家族繼承人》（Succession）奪得劇情組最佳群體演出。美國韓裔男星Steven Yeun與美國華裔女星Ali Wong分別憑《齮齕人生》（Beef）奪得電視電影/迷你劇組最佳男主角與最佳女主角。另外，美國天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）獲頒終身成就獎。