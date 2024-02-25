韓星L被爆要女友發乳頭照　網民點名李瑞鎮

韓劇《戀人》男星李瑞鎮近年活躍於綜藝節目，先後參演《花樣爺爺》、《尹食堂》及《瑞鎮家》等節目均有不少熱度。而近日有女網民A某在討論區發文大爆交往4年的演員L單方面以短訊提分手後便「潛水」失聯，又曾被對方要求拍下多張身體私密照片，惹起網民熱議，有網民更點名談論L某疑是李瑞鎮。

A某指6年前跟L某認識，之後交往4年（中途曾分手3個月），直至最近L某突然以短訊提分手後便失聯，她指雙方最後一次見面時關係仍很親密，還發生多次關係，男方還拍攝了她的身體重要部位，沒想到事隔幾天，對方便發短訊單方面提出分手。A某怒轟L某分手也應有基本禮儀，並大罵對方自私，她又公開雙方之前的短訊內容，指L某經常嗌自己拍攝女性私密部位給他，更明確要求她拍攝乳頭，A某則表示那拍其中一邊吧，男方即回覆說好。A某發文表示：「雖然感覺不太好，但他太想要，我太相信他，最後一次是他生日，便用我的手機拍下送給他作生日禮物。」

A某又大爆L某並非如電視節目上所見的有風度，反而私下會對工作人員爆粗。A某還聲稱自己在交往期間失眠、患上抑鬱症甚至感染「其他病」，又指曾在L家中發現女性敏感部位清潔液而懷疑男方出軌。A某亦透露L某屬於「迴避型壞男人」，過往亦曾以同樣方式跟女友分手，不懂尊重及關懷另一半，而網民便推測L某極可能便是當年與金晶銀交往一年後單方面用短訊提分手的李瑞鎮，他之後更因不懂面對女方而「逃亡」至香港。