明火烤肉飄炭香　嘗盡食材真味

科技發達，坊間有各式各樣的廚具或無火煮食，但對於食家來講，明火煮食能令食物味道變得更多彩多姿。無論是近年流行的直火料理，又或是人氣的日式烤肉，食材經過火之洗禮，絕對能表現出原有的真正味道。

直火料理添木炭香

近年流行的直火料理，是指用火直接和食物接觸，進行加熱烹調的方式。尖沙咀新開的木炭燒烤概念店，就以直火料理作主打，開放式燒烤爐選用荔枝木生火，行政總廚Bjoern Alexander指這款木材濕度較高，海鮮和肉類經燒烤後，依然能保持水分，又能加強煙熏氣息。另一部西班牙Josper烤爐選用日本備長炭，讓食物在密封空間內以直火烤燒，高溫會令食材表面瞬間焦化，封鎖肉汁，保持原汁原味。

講到直火料理，大家首先想到的便是烤肉，店內有來自日本、美國和阿根廷等地的優質肉食，好似可作2人分享的荔枝木煙熏戰斧牛扒，牛扒先在Josper烤爐以400C燒烤，封鎖表面保留肉汁，放在開放式烤架上慢慢燒熟，之後再放入Josper烤爐加熱令表面焦脆，肉質散發陣陣木材和炭火香，香口惹味。大廚特別設計了4款自家製醬汁來配牛扒，包括濃郁富油香的焦化牛油醬、濃重口味的芫荽阿根廷青醬，以及香辣的辣根忌廉醬和五重黑椒醬，令「鋸扒」體驗更加完美。

餐廳的烤海鮮選擇亦相當多元化；小巧的海膽多士，經炭火烘烤的香脆多士塗上醬料，放上宮崎和牛西冷及日本海膽，將海陸兩地滋味共冶一爐。鮮嫩的烤生蠔，選用飽滿法國生蠔燒香，加柚子胡椒牛油和檸檬柚子略煙熏，最後灑上自家製糖漬炸薑絲和辣椒油等享用，鮮嫩惹味。加了歐芹醬調味的炭烤白鱔，皮焦脆肉彈牙鮮香，味道濃郁。至於烤得面層焦脆的香煎西班牙焗飯，和鵝肝腸、本地老字號品牌臘腸和帕爾馬芝士拌勻品嘗，富脂香又嚼勁足。最後是以炭烤菠蘿或火燄雪山或等甜品作結，延續炭火的餘韻。

台系日式和牛燒肉

日本燒肉素來備受烤肉迷愛戴，灣仔新開的日式和牛燒肉店，是來自台灣的過江龍品牌。店子在台北地區有4間分店，更獲台灣十大日式燒肉店之一的美譽，來到香港，也是主打性價比高的日本A5和牛燒肉。開業初期特別請來當地大廚協助，讓港人吃到台灣總店的風味，再加上設有冷藏和牛專家，利用手工切割技術，保證每一片和牛都完美呈現於客人面前。

為了讓大家充分體驗燒烤的樂趣，特別推出「專人代烤」和「自己烤」兩種選擇，若然揀選自己烤還會有優惠價，驚自己燒焦食材影響口感？餐廳也有「發電操作手冊」，每款食材有詳細介紹燒烤時間，自己動手也可燒到恰到好處。

日本A5頂級和牛牛小扒油脂含量多而有少許筋膜，牛味濃郁而富嚼勁。日本頂級和牛「月見金磚」是富油花的菲力牛扒芯，烤香後蘸烤肉醬和生蛋黃享用，滿嘴脂香。A5和牛夏多布里昂即是牛柳最嫩的中心位置，每隻牛可能只得1至2公斤，燒烤後先閒置5分鐘，再兩面各燒30秒，軟腍肉味濃。

人氣的和牛牛舌有薄片和厚切選擇，前者鋪滿日式鹽葱，牛舌捲好烤香，香氣撲鼻；後者厚切燒烤，口感滿滿。平常吃燒肉最多配傳統的燒肉醬汁品嘗，這裏的醬料區有11款配搭，包括意大利黑松露醬、日本鹽昆布、明太子、特製辣椒粉、柚子燒用餐和油封大蒜等，為日式燒肉帶來新口味。意猶未盡的話，還可以揀選鋪滿和牛和海膽的「直理丼」或「招牌極生牛肉佐帕爾馬芝士」作結，令人分外滿足。