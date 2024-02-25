何泳芍曬到似中輻射 爆4個女仔同時共用一個廁所

藝人何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、陳欣茵（Yanyan）與屈詠儀到上水廣場出席活動，Honey和Amber分別身穿短褲、短裙亮相，露出白滑美腿，散發青春氣息。問Amber新年期間可有相約《新聞女王》演員團拜？她表示：「冇呀，日日喺屋企冇乜出街，食咗好多年糕，決定2月後開始減肥。」

Honey即透露早前原班陣容到新西蘭拍攝《港女野人2》，由於當地日照時間較長，加上甚少樹蔭，Amber被曬到手腕出現兩截色，本身曬得一身古銅色的Honey笑言：「佢哋曬到好似中咗輻射咁，甩皮甩得好勁，我係惟一一個冇曬傷。」

問到此行可有趣事？Honey大爆4個人一間房，但只得一個洗手間，為慳時間，她們曾同一時間逼入廁所，Honey說：「我哋試過一個沖涼，一個落妝，一個去緊廁所，最後一個人無所事事，我哋都叫埋佢入嚟！」Amber即謂：「因為有個人去緊廁所，我入到去聞到有味即刻衝番出去，不過為咗保護當事人唔講係邊個。」

甚至有時候是一齊洗澡，幾乎每日都肉帛相見，問誰人身材最好？Amber笑言：「4個人都好唔同，Honey係上面好啲，有人就下面好啲，我意指係條腿。」Honey即補充說：「我覺得Jessica（廖慧儀）身材最好，佢真係操得好Fit，一啲瑕疵都冇嘅人，皮膚又好，佢係惟一可以素顏出鏡都唔驚嘅人。」