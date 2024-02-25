汪小菲未婚妻被爆離過婚？前夫型英帥激似敖犬

曾和台灣女星大S有過一段婚姻的汪小菲，近期和新歡女友Mandy愛得高調，不僅帶女友到處飛，還豪不避諱在鏡頭前放閃，一舉一動受到各界關注。而汪小菲更脫口在今年有結婚計劃，似乎準備好要將Mandy娶回家。事實上，在汪小菲認愛Mandy後，網上就傳出Mandy曾經離過婚的消息，更有網友將Mandy當時的婚紗照挖出，新郎的長相也隨即曝光。

一名網友以「汪小菲新女友Mandy結過婚？」為題發文，表示自己看了新聞以後突然覺得Mandy很眼熟：「熊熊想起好像在很喜歡的新秘版上看過，真的找到了。」並透露：「新郎長得很體面，婚禮辦在文華感覺經濟條件也不錯，不知道怎麼會分開了。」只見照片中，Mandy一身白紗，手捧花坐在梳化上露出燦笑，看起來相當幸福。

不僅如此，還有婚禮進場時的畫面，Mandy和新郎分別拿有小禮物的氣球，而新郎穿上全套西裝，將頭髮全部往上梳起，露出濃眉大眼，十分帥氣。貼文曝光後，不少網友也紛紛回應：「新郎蠻好看的，比汪帥好多」、「我有看到，想說怎麼新聞都沒報」，更有網友認為新郎第一眼狀臉台灣藝人敖犬，直呼：「新郎長得好像敖犬。」