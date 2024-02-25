超長氣耳機　飛機聲都隔到？

真無線耳機愈來愈抵玩，小米最近就推出高性價比的Redmi Buds 5，內置AI降噪雙麥克風，可抵禦風速每秒6米產生的噪音，足以產生46dB的主動降噪能力，能有效降低飛機機艙、地鐵車艙等交通工具的低頻噪音。與此同時，提供深度、均衡及輕度三種降噪模式，樂迷可因應不同場合自由切換。

機仔細細的它內置12.4mm大型動態驅動器，可呈現廣闊的震動範圍與更深層次的節拍感，而鈦金屬塗層震膜則能確保高音清晰。兼容小米耳機App，可借此調整降噪模式及4種EQ音效。支援10小時連續播放，使用充電盒時更長達40小時，勁長氣！

同場加映︰簡約之選

降噪耳機最近仲有款CMF Buds Pro，利用六個高清麥克風和軟體演算法，透過捕捉和過濾5,000Hz頻率範圍的聲音，提供45dB主動降噪功能;配合Clear Voice 技術，更確保通話期間的語音清晰度。驅動器的震膜由液晶聚合物和聚氨酯製成，富有彈性重現強勁低音，開闊排氣口則帶來更清脆的高頻聲音。用戶可經專用Nothing X程式自訂按鈕控制，或啟動低延遲模式以減低打機時的音訊延遲。充電一次可聽歌11小時，使用充電盒再延長至39小時。